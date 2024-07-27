凱米創3紀錄 高雄平地降雨史上最高

氣象署預報中心主任陳怡良說明凱米颱風回顧。（記者吳亮儀翻攝）

2024/07/27 05:30

第一次預報就指南部累計降雨會達一千八百毫米、兩天發布廿次致災性細胞廣播

〔記者吳亮儀、林菁樺／台北報導〕中央氣象署昨天上午解除凱米颱風的海上、陸上警報，此次凱米颱風創下氣象署統計降雨「三個歷史第一」，包括第一次預報就指出南部會累計降雨一千八百毫米新高、兩天發布廿次致災性細胞廣播，高雄市平地降雨量也創下歷史新高。

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氣象署昨天說明凱米颱風歷史回顧，預報中心主任陳怡良表示，凱米颱風廿四、廿五日侵台期間，氣象署發布廿三次大雷雨即時訊息，其中有廿次是致災性的細胞廣播，「兩天內發布廿次，可見對流旺盛，這是第一次在颱風期間發布這麼大量的警告」。

陳怡良說明，氣象署在凱米颱風還沒來之前，已經預測它的環流南側會給中南部帶來大量降雨，雨量第一報就警示南部會有高達一千八百毫米的降雨量，這也是第一次颱風前就預報這麼高的降雨量。

台南山區單日降雨也破紀錄

陳怡良也比對凱米、莫拉克和凡那比颱風的單日降雨量，以屏東、高雄、台南和嘉義四個縣市來看，和莫拉克相比，凱米颱風對高雄、嘉義平地都是破當地紀錄的單日降雨，台南山區單日降雨也破紀錄。

陳怡良解釋，颱風受到地形鎖定會讓山區帶來降雨，「但平地的降雨就是靠旺盛的對流經過，產生大量的瞬間降雨，可見凱米颱風帶來的對流多麼旺盛」。

而高雄市那瑪夏、甲仙、杉林、旗山、美濃、桃源、六龜、茂林、內門、田寮等十區，及雲林古坑鄉、嘉義阿里山鄉、南投信義鄉為土石流及大規模崩塌警戒區，今天仍停班課。

此外，受惠凱米颱風，全台各地水庫總降雨入流量高達十八．七一億噸，包括石門、曾文水庫近乎滿庫，經濟部水利署預估到十月底枯水期前用水無虞。

水利署自廿三日上午七點統計至昨日下午四點，全台水庫預估總降雨入流量高達十八．七一億噸，已有十二億噸入庫。其中曾文、烏山頭水庫合計收下六．八五億噸水量，排名第一，石門、德基、南化水庫也都有一．五到二．五億噸水量挹注。

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