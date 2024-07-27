農損逾11億 天災救助將從寬

行政院長卓榮泰（左2）昨天下午到雲林元長鄉視察農損。 （記者李文德攝）

2024/07/27 05:30

高屏香蕉損失2.3億最嚴重 彰化一夜暴雨 估10萬隻雞沒了

〔記者蔡宗憲、蔡清華、楊金城、顏宏駿、楊媛婷／綜合報導〕凱米颱風挾帶豪雨為台灣南部與東部帶來嚴重災損，行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季昨日分赴高雄、屏東、台南等縣市視察。卓榮泰感謝國軍停止漢光演習，全力投入救災，並表示中央除了淹水補助加碼兩萬之外，對農損也啟動天然災害救助，採從寬認定補助、農業天然災害貸款半年免息等措施。

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除了補助 貸款半年免息

卓榮泰指出，這次颱風二、三天之內下了全國一年雨量，再怎樣的排水系統都很難支應。已啟動農業天然災害救助，要求從寬認定、簡化流程、核實補助，農業災害貸款半年免息，希望幫助農民度過這次困難。

而淹水達五十公分以上，除地方政府補助外，中央再加碼補助兩萬元，對中低收入戶也會跟地方政府協調希望加碼到一萬，盡量協助大家。

凱米颱風造成全台十六縣市農損災情，截至昨日下午五時，累計農損金額逾十一億元，以屏東縣逾三．五億元最嚴重，雲林、嘉義、高雄、台中等金額各約一億九三五七萬元、一億五九○四萬元、一億廿三萬元、七六六四萬元，作物以香蕉最嚴重、金額逾二．三億元。

枋寮一名蕉農表示，自己種了約六十公頃面積，雖然做了綁繩索等完善防颱準備，但很多倒伏、攔腰折斷，部分套袋的也都摔爛，損失將近五成。

農業部長陳駿季昨前往高、屏等地勘災，在燕巢區番石榴及梓官蔬菜專區，見芭樂落果、菜苗大規模倒伏，面色沉重，他表示，將認定高屏為農業天然災害全品項農作物救助地區。

「希望幫助農民儘快復耕！」陳駿季說，目前天然災害的地方申報作業不變，如認定是普遍性災害，就免去地方逐筆現勘，可立刻主動公告品項，減免地方政府提報過程的時間差。

農糧署將在賣場設平價蔬菜區

因風災使中南部蔬菜產地受創，農糧署表示，將滾動釋出冷藏高麗菜與大白菜，及胡蘿蔔、洋蔥等根莖類蔬菜，並在賣場成立平價蔬菜專區。

除了農損，凱米颱風也重創彰化縣養雞業。廿五日晚間一夜超大豪雨，二林鎮、竹塘鄉、芳苑鄉等多處養雞場淹大水，雞農初估至少超過十萬隻雞死亡。

彰化縣議員洪子超說，彰化是全台的養雞大縣，產業主要集中二林、芳苑、竹塘等鄉鎮，三鄉鎮日累積雨量逾四百毫米，造成多間養雞場「滅頂」、「泡湯」，其中一場養了三萬三千隻白肉雞，存活率恐不到一成，另一場是蛋雞場，光「即時溺斃」的就有二萬一千隻。一名養雞戶說，「目前只是剛開始」，未來受災可能超過十萬隻。

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