設施未受損 基隆嶼今開放登島

基隆大武崙沙灘正在清理海漂垃圾，最快二十八日開放。 （記者盧賢秀攝）

2024/07/27 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕凱米颱風逐漸遠離，基隆嶼島上設施未受損，今天開放登島，但基隆大武崙沙灘還有許多海漂垃圾清理中，潮境公園水域風浪大，大武崙沙灘和潮境公園水域預估廿八日開放。開放不久的中正公園兒童遊戲場有大樹傾倒、護欄受損、用電受影響，暫時封閉進行維修。

基隆市昨天正常上班上課，各場館及景點多恢復開放。產業發展處昨天派人到基隆嶼勘查島上設施，往年颱風過後，島上步道或碼頭都會受損，昨天市府人員上島查看，步道設施完好，今天（廿七日）開放登島。

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清理海漂垃圾 大武崙沙灘明開放

但大武崙沙灘上堆積大量海漂垃圾，環保局清潔隊昨天上午出動機具和人員前往清理沙灘垃圾。環保局清潔隊長徐游宇說，沙灘上有浮木、樹枝、塑膠垃圾、漁網、寶特瓶、鐵片、水桶等，最快要兩天才能清完。

市府產發處代理副處長蔡馥嚀昨天上午到大武崙沙灘了解垃圾清運及警戒線受損情形，她表示，凱米颱風過境後，大武崙沙灘上有很多海漂垃圾，環保局正在清理中，希望垃圾清完再開放，避免民眾遊玩時受傷。另外，海況還不穩，警戒繩已斷裂，預估最快廿八日上午開放。

蔡馥嚀表示，產發處也派人到基隆嶼巡視，步道等未受損，今天就可開放登島；至於潮境公園水域因颱風後海況不佳，風浪還很大，預計廿八日海象穩定再開放。

基隆大武崙沙灘正在清理海漂垃圾，最快二十八日開放。 （記者盧賢秀攝）

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