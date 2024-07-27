台灣首座現代百貨 推「再現菊元」特展

2024/07/27 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台灣首座現代化百貨公司—菊元百貨，昨於台北市衡陽路與博愛路交叉路口的菊元百貨舊址二樓舉辦「守護城中 再現菊元」特展。台北市長蔣萬安表示，當時菊元百貨與台南的林百貨及高雄的吉井百貨，共同成為全台灣的三大百貨公司，不僅見證北市的繁華，更承載許多老一輩市民的共同記憶；百貨持有人國泰建設表示，未來也將向民眾廣徵菊元記憶，累積修復能量。

菊元百貨創立於一九三二年，是台灣第一個現代化百貨，以現代化的經營理念和豐富的商品成為市民心中的購物天堂與社交中心，當中還有全台第一座提供大眾使用的民間「流籠」（電梯），百貨於戰後幾經易手，見證台灣商業型態與台北城市發展，北市文化局於二○一七年將其公告登錄為歷史建築。

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特展由百貨持有人國泰建設主辦，台北市古蹟與歷史建築保存基金會、台灣歷史資源經濟學會協辦，昨宣告啟動特展，即起至明年一月五日，每週四至週日於大樓二樓免費展出，展示建築風格、發展歷程，也將舉辦多場講座與互動走讀活動。

國泰建設董事長張清櫆說，舉辦特展不僅讓老一輩重溫過去百貨光輝，也讓年輕世代能夠貼近並珍惜這段歷史，未來將舉辦菊元百貨記憶徵集活動，廣蒐各界珍貴史料，也累積未來修復能量。

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