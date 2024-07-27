私幼狼師案 台北市府將送監院調查

2024/07/27 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安上週針對台北市培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅性侵幼童案道歉，副市長林奕華稱希望本週給檢討報告，昨是本週最後一個上班日，市府才「壓線」趕出檢討報告，並稱此案於二○二二年獲通報，從當時以來的行政處理確有疏失，教育局、社會局皆難辭其咎，全案將由北市府主動移送監察院，將提交兩局處的考績會，決定行政懲處。

不過，北市府所提出的報告內容主要為檢討二○二二年、前市長柯文哲任內的流程與事件處理過程，並檢討五點疏失，包含跨局處橫向聯繫不足、局處間未就通報制度進行跨局處研討合作機制、教育局對於涉案行為人未立即停職處置、對肇事幼兒園即時督導不足、調查專責人員缺乏知能及敏感度，並歸咎於局處處理事件不夠積極所致。

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追究行政疏失 提交考績會懲處

北市府也提出十大精進方案，包括接獲學前性侵案通報立刻停職、停聘並加重處罰；成立跨局處應變小組，進行聯防通報及緊急應變並即時通報府級與進行行政督導；建立三階段知會SOP強化多重把關機制；擴大比對加害者前科紀錄；建立涉及性別事件園所的預防性督導機制；建立幼兒不當對待事件懲處資訊公告專區；增加專責調查人力；強化教保員性別防治專業知能；培諾米達全程陪伴專案服務；建議中央修法加重罰責。

至於懲處，北市府打算追究教育局、社會局二○二二年以來的行政疏失，將提交考績委員會進行行政懲處，並把全案送交監察院調查疏失。

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