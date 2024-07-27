2000萬修復 古蹟「臨秋居」變藝文空間

李臨秋故居被指定為市定古蹟，昨修復開幕，展示李臨秋作品、手稿及生活物品等史料。（記者楊心慧攝）

2024/07/27 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕「望春風」作詞人李臨秋，其故居位於台北市大稻埕，二○二○年遭到法拍，最終李臨秋的么子李修鑑籌錢買回，並在二○二二年二月被指定為市定古蹟、十一月斥資兩千萬元啟動修復，歷經風波，「臨秋居」昨天盛大開幕；李修鑑表示，一樓打造成複合式藝文空間，將不定期辦音樂表演，民眾可喝茶聽音樂，二樓展示空間則有李臨秋作品、手稿等史料，未來也將開放夜間時段，讓不同族群步入這座時光基地。

故居遭法拍 李臨秋么子買回

「臨秋居」座落於大稻埕西寧北路巷口，原有建築清光緒十三年建街時起造，為二階層磚石木構造的中西混和風格建築，約於昭和七年改建為北側八開間的二階層煉瓦造店屋建築，老屋重生關鍵是李臨秋的么子李修鑑，在家族債務問題及產權糾紛中，成功行使優先購買權，保住這座珍貴古蹟。

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辦音樂活動 展示手稿、作品

「臨秋居」過去所有權人高達十九人，二○二○年有所有權人提出分割共有物，因此遭法拍，李修鑑認為有責任保存台灣流行歌謠的文化歷史，四處奔走籌錢將建物買回；「臨秋居」修復工程總經費約兩千萬元，公部門補助約八成比例及所有權人自籌二成。

李修鑑昨談起當年遭法拍過往，直呼是最艱難時刻，當初一度籌不到錢，原打算放棄，擬在附近購買約廿五坪房，重新打造「李臨秋紀念館」，但北市文化局副局長田瑋及地方友人勸說「要在原址還原才有意義」，才讓他堅持下去。

「我想是天公疼憨人！」李修鑑透露，最後終於籌到錢，成功保存父親故居，如今修復並開幕，十分感動，認為一切努力都值得。

台北市文化局表示，「臨秋居」開幕不僅是對李臨秋致敬，更代表一個時代的生活記憶得以延續，除典藏文物導覽，還策辦常態音樂活動、推動社區關懷，盼成為台灣的文化觀光聖地，共創台灣歌謠二．○。

李臨秋故居被指定為市定古蹟，昨修復開幕，展示李臨秋作品、手稿及生活物品等史料。（記者楊心慧攝）

李臨秋故居修復開幕，李臨秋的么子李修鑑認為，一切努力都值得。（記者楊心慧攝）

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