北市85至98歲敬老禮金 明年增至3千

2024/07/27 05:30

65至84歲維持1500元 新增預算9400萬待議會審議

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市去年恢復發放重陽敬老禮金、明年將加碼！社會局長姚淑文表示，八十五歲至九十八歲長者敬老禮金明年將從原本一五○○元增加為三千元，六十五歲至八十四歲仍維持一五○○元，預計增加九四○○萬元預算，今年送議會審議後，將於明年發放。另外，重陽節首波徵件活動邀請長輩分享使用敬老卡一日遊行程規劃，將評選出十二名得獎者，可各獲一萬元禮券。

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今年敬老禮金 8/12、9/30匯入帳戶

台北市重陽敬老禮金，今年發放標準為六十五歲至九十八歲發放一千五百元、九十九歲以上發一萬元及禮品一份，發放對象為設籍台北市至重陽節當日達三個月以上，且當年十二月卅一日年滿六十五歲以上之長輩。姚淑文提醒，今年敬老禮金將於八月十二日或九月卅日直接匯入帳戶，八月十九日至九月六日也可以拿敬老卡到捷運車站、超商或美廉社靠卡領取。

社會局昨舉辦「悠遊台北．敬老卡自在 樂遊徵件活動」，市長蔣萬安宣布今年重陽活動開跑，並表示去年恢復發放重陽敬老禮金，未來對長輩的照顧將更全面細緻，盼推出更貼心服務，讓長輩不再只能依賴照顧者，將辦銀髮服務表揚大會，致敬持續投入社會服務的長者及協助關懷照顧長輩的服務人員。

社會局今年以「敬老、安老、挺老、 顧老」出發，規劃重陽節系列活動，邀請長輩外出走走。姚淑文受訪表示，明年八十五歲至九十八歲長者敬老禮金將提高為三千元，加碼所需新增預算約九四○○萬元，由公務預算支應，待今年議會審議通過，明年就可發放。

「敬老卡自在」徵件 可獲萬元禮券

「悠遊台北．敬老卡自在 樂遊徵件活動」自即日起至八月卅一日止，徵件主題分為「藝文共學習」及「健康樂生活」，長輩可選擇任一主題規劃一日遊行程，行程中須至少使用敬老卡一次，二個組別將各評選出六名敬老卡達人，每人可獲得一萬元禮券，鼓勵長者多加使用敬老卡出遊。

另外，台北市六十五歲以上長者每月有四八○點敬老悠遊卡點數可使用，一點等於一元，姚淑文預告，繼月中擴大敬老卡台鐵乘車補助，起訖站範圍至北北基桃宜五縣市任一站，且每趟補助提高至一五○點，預計十月再擴大至國道客運北北基桃宜路線，可使用敬老卡扣點搭乘。

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