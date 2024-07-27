抗癌鬥士救災 三峽北114線搶通

三峽區北114線因凱米颱風帶來的豪雨坍方。（新北市工務局提供）

2024/07/27 05:30

颱風造成道路坍方 養工處工務所主任陳正倫連夜指揮搶修

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區北一一四線一公里處廿五日下午因凱米颱風帶來的豪雨坍方，無法雙向通行，警方到場交通管制，新北市工務局養護工程處連夜進行搶修，昨天凌晨五點完成雙向搶通，在現場指揮的養工處工務所主任陳正倫雖罹患肺腺癌晚期，冒著風雨為民眾的通行安全搏鬥，令人感動。

請繼續往下閱讀...

凌晨完成雙向道路通車

陳正倫在擔任公職前在民間營造廠服務，二○○七年進入台北縣政府工務局養護一科服務，在養工處服務期間，除橋隧科的橋梁養護、陸橋拆除，也在道路養護二科辦理道路附屬設施維護及搶災復建等重大工程。

陳正倫在二○一七年升任養護二科正工程司，就遇上○六○二大豪雨，重創北海岸及三峽等地，到處坍方道路中斷，他沒日沒夜的搶災，受各級長官、搶災廠商以及同仁們全力支援，終於讓各搶災及復建工程如期完工。

站第一線搏鬥 令人感動

陳正倫表示，廿五日晚上三峽北一一四線一公里處因凱米颱風坍方，他剛好颱風輪值，立即會同工程人員趕赴現場，聯絡搶災廠商隨即交通管制及進場搶通。

陳正倫說，每一條路都是民眾回家的路，每一條路都是民眾賴以生活的通道，維持道路安全保持道路通暢，絕對是養護工程單位的使命，每一條道路的完工通暢都讓他有深深成就感。

陳正倫從不抽菸，未料竟在前年診斷出罹患肺腺癌，經過一段時間休養及目前定期回診，身體狀況有漸漸改善，業務調整沒有直接辦理工程業務，但協助年輕同仁和幹部，把自己的經驗和同仁分享，一起學習成長，也是抗癌的正能量。

三峽區北一一四線一公里處道路崩塌，陳正倫與工務局同仁徹夜搶修，昨天凌晨五點完成使命，陳正倫表示有長官及同仁的關心鼓勵，讓他對於未來也更有信心。

新北市養工處工務所主任陳正倫（身穿反光背心者）與同仁連夜搶修三峽坍方道路。（新北市工務局提供）

新北市養工處工務所主任陳正倫說，維持道路安全、保持道路通暢是養護工程單位的使命。（新北市工務局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法