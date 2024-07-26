屏縣24小時累積雨量 超過1200毫米

屏東因龐大雨勢多處積水，民眾忙著堆沙包。圖為南州萬華路。（記者蔡宗憲攝）

2024/07/26 05:30

〔記者葉永騫、蔡宗憲／屏東報導〕凱米颱風挾帶豐沛水氣，屏東縣內二十四小時累積雨量超過一千二百毫米，造成多處積水，縣長周春米昨天下午前往長治鄉德榮村、東港大潭、南州大埔等積水嚴重地區視察，指示相關單位儘速處理水患，保障民眾生命財產安全。

根據中央氣象署資料，屏縣山區二十四小時最高雨量在尾寮山測站，達到一千二百二十五毫米，平地鄉鎮的高樹鄉也達到七百四十三毫米，屏東市、長治鄉等地區也都超過五百毫米以上，加上天文大潮漫及東港鎮以南鄉鎮，全縣清晨開始幾乎處處都出現積水災情。

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長治德榮村積水 最深達一公尺

屏東縣長周春米昨一早到應變中心聽取相關災情報告，隨即到長治鄉等地點巡視外，副縣長黃國榮、秘書長楊慶哲則坐鎮指揮中心，即時做決策搶災搶險。

長治鄉德榮村積水情況嚴重，當地村民表示，昨天清晨五點多開始積水，最深達到一公尺，直到下午三點多水才開始退去，這次的淹水情況和十幾年的八八風災一樣，積水也差不多高。

第二公墓遷建滯洪池 腳步加快

周春米表示，長治第二公墓遷建後將開闢為滯洪池，屆時就能解決長治的淹水問題，他指示工務單位，解決水患時間要快，先用縣款進行規劃設計，不要等中央同意了再做。

接著周春米到東港大潭里及南州萬華一帶視察，希望改善溪州溪排水崁頂支線、東港第一排水護岸改善工程等，共二十七億七千萬元，將請中央儘速核定，若這些改善計畫完工，屏東水患百分之八十五可得到改善。

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