新北8人輕傷 YouBike正常營運

工程人員搶修電纜橫擔斷裂的現場狀況。（台電提供）

2024/07/26 05:30

〔記者董冠怡、陳奕劭／新北報導〕凱米颱風襲台，新北市長侯友宜昨天主持災害應變中心會報，新北市幸無重大災情，但有八人受到輕傷；昨天下午已重啟橫移門、越堤道及堤外停車場，全市的紅線、黃線及校園開放停車，須在今天（廿六日）早上七點前駛離，否則將拖吊，路邊收費停車格也從今天起恢復收費。

消防局統計，前天、昨天共受理三七四件災情通報，大多是路樹傾倒、停電、電線掉落及圍籬倒塌，累計五萬餘戶停電，台電人員搶修後已陸續復電；颱風期間共有八人受到輕傷，三芝區一名屋主到頂樓維修水塔，遭倒塌的屋頂、圍牆壓倒，其他七件多為風雨過大的騎乘機車、自行車摔倒受傷，均無生命危險。

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各區調撥車道路恢復運作

交通局宣布，今凌晨四點起，YouBike恢復正常營運；共享運具汽、機車預計今天凌晨零時起也恢復，市區公車、復康巴士及藍色公路、市境各區調撥車道路段皆恢復正常運作，交通資訊詳情可到市府公車動態資訊網查詢。

深澳鐵道自行車 今暫停營業

另外，新北市立鶯歌陶瓷博物館表示，館內各項展覽如期舉行，但戲水池與沙坑今天仍暫停開放，進行消毒與維護，將延至七月卅一日再開放；十三行博物館表示，「台灣史前動物特展」、「古代南島樂器樂展」、「陶出怪獸王國」活動恢復舉辦；深澳鐵道自行車與三貂嶺生態友善隧道需進行電力檢測、各項檢查，今天仍暫停營業。

泳渡卯澳灣 延至8/3、8/4

十分瀑布公園、各遊客服務中心與猴硐煤礦博物園區，確認安全無虞後，將於今天起重新開園；在碧潭展出的巨型鯨魚先行撤場，等風勢穩定後再恢復展出，時間另行公告；原定七月廿七日、廿八日泳渡卯澳灣活動，將延期至八月三日、四日舉行。

侯友宜呼籲民眾在近日切勿前往海邊觀浪戲水，要求相關單位嚴格執法，目前已累計開罰一二八件、勸離一○○九人。

凱米颱風的強度不如預期，各縣市連放兩天颱風假，引起外界質疑錯估情勢。侯友宜昨天回應，放假與否是依據中央氣象署的標準，並與專家充分討論後在北北基桃平台共同決策，一切以民眾安全為最優先的考量。

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