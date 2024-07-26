員山溪洲地區水淹1米半 家具全泡湯

消防局出動橡皮艇協助三星、宜蘭市積淹水受困民眾，撤出至收容所。（宜縣消防局提供）

2024/07/26 05:30

連夜動用6部抽水機抽走4.5萬噸積水 淹水已消退

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕凱米颱風造成宜蘭至少十三處積淹水，其中地勢低窪的員山鄉七賢村溪洲地區淹水嚴重，宛如一片汪洋，水深高達一米半，住戶沙發家具全泡湯，無奈斷電往二樓避災等待積水退去，經六部抽水機連夜搶救，抽走四．五萬噸積水，昨早解除淹水危機，積水已消退。

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民眾質疑蘭陽溪水暴漲倒灌釀禍

受颱風外圍環流影響，員山溪洲地區前天傍晚五時開始淹水，短短不到一小時水深已達五十公分，不少農田、住家瞬間被大水圍困，寸步難行，車子更無法行駛；家戶無奈墊高一樓家具，仍不敵淹水速度，乾脆放棄任由髒水淹進家門，質疑又是蘭陽溪水暴漲後倒灌釀禍。

立委陳俊宇與經濟部水利署第一河川分署長董志剛昨前往視察。董志剛說，溪洲位於蘭陽溪行水區，也是排水出口，屬極易淹水區，瞬間豪大雨就可能致災，去年斥資五千多萬元興建溪洲排水自動閘門，前天下午五時偵測到溪水位高於溪洲排水後就已自動關閉。

他說，現場六台抽水機在七小時內連夜抽走四．五萬噸積水解除水患，由於當地屬農田排水，縣政府也多次與農田水利署、第一分署研議，將投入整體規劃，計畫未來墊高路幅、加高護岸以及設立固定式抽水站，找出解決排水倒灌及淹水原因。

陳俊宇：將爭取設抽水站改善

陳俊宇說，每逢急降雨或颱風，溪洲排水就會經常暴漲淹至農田住家，近年水利署投入一億元改善，建置自動排水閘門，也打造另一條分洪道，災害比往年小，會持續邀集相關單位，努力爭取設置固定式抽水站改善，符合民眾期待。

颱風雨勢驚人 至少13處積淹水

颱風帶來驚人雨勢，導致宜蘭市、羅東鎮及壯圍鄉、冬山鄉、五結鄉、員山鄉、三星鄉等至少十三處積淹水，水深約十五至一五○公分，縣府總計啟動廿八個抽水站，並投入四十六台大型移動式抽水機進行排水。針對三星、宜蘭市等積淹水受困民眾，消防局相繼派員出動橡皮艇等設備，協助廿五人撤出後安置。

員山七賢村淹水，住戶家具電器全泡在水中，居民相當無奈。（讀者提供）

員山溪洲地區前天傍晚豪大雨，不到一小時水深已達50公分，農田、住家瞬間被大水圍困。（讀者提供）

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