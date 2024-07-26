竹縣興隆國小直笛團、弦樂團 國際賽雙奪冠

興隆愛樂弦樂團暑假參加第16屆維也納SCL音樂節，獲得第1名。（興隆國小提供）

2024/07/26 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣興隆國小直笛團與興隆愛樂弦樂團，暑假分別赴義大利參加二○二四Nordhorn木笛音樂節、奧地利參加第十六屆維也納SCL音樂節，雙雙獲得第一名佳績；縣長楊文科肯定學子優秀表現，不僅為新竹縣爭光，更是台灣的榮耀。

縣府表示，興隆直笛團於二○二三年於維也納國際青少年音樂節獲得第一名，續獲得一一二學年度全國學生音樂比賽特優四連霸。今年暑假挑戰Nordhorn木笛音樂節，指導老師郭晉嘉認為，團員透過國際賽事增加成就感，在四天的音樂節中，還參加音樂工作坊、獨奏、重奏大師課，透過移地訓練，體驗不同國家對音樂詮釋的方式、情感表達及文化交流。

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另由興隆國小學生及校友組成的興隆愛樂弦樂團，團員當中有參加會考的考生，在忙碌的課業外，利用假日一起練習。在指揮宋鳴家老師的指導下，踏上金色大廳舞台，與來自各地的優秀隊伍相互觀摩學習，獲評審肯定奪得弦樂組首獎，並獲選優勝音樂會演出。

愛樂弦樂團在音樂節期間，到維也納皇家公園莫札特雕像下，快閃演出作曲家李哲藝的作品︱弦舞一，吸引許多人佇足聆聽，並報以熱烈的歡呼與掌聲。

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