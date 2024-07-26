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挺過風雨 通霄15座沙雕明開放

通霄沙雕藝術節15座沙雕，未受凱米颱風影響，將於檢查後恢復開放。（沙雕節策展人陳坤田提供）

通霄沙雕藝術節15座沙雕，未受凱米颱風影響，將於檢查後恢復開放。（沙雕節策展人陳坤田提供）

2024/07/26 05:30

〔記者彭健禮、張勳騰／苗栗報導〕台電公司苗栗區營業處統計前天及昨天凱米颱風在苗栗縣造成停電戶數達一萬六三九四戶，尚有近五百戶停電搶通中。另，苗六十二線泰安鄉錦卦大橋附近落石、坍方較為嚴重，暫時封閉，待今天天候允許進場搶修，再開放通車。

仍有近五百戶停電 搶修中

苗栗縣消防局昨統計，凱米颱風侵台期間，共計受理路樹倒塌、落石，招牌掉落等一○八件災情通報，相關單位調派人力積極搶修，幸無人員傷亡。

台電苗栗區營業處統計前天及昨天苗栗縣達一萬六三九四戶停電，投入大批人力冒雨搶修，至昨晚截稿止，還有近五百戶停電搶通中。

苗六十二線泰安鄉錦卦大橋往泰安溫泉區路段及大湖段，廿四日中午後預警性封閉，大湖段昨下午解除封路，惟行經仍須小心零星落石，至於該路段的倒樹、竹枝，大湖鄉公所將待今天天氣允許進場排除。

苗62線泰安段坍方 暫時封閉

不過，苗六十二線泰安段於錦卦大橋附近落石、坍方較為嚴重，仍暫時封閉，搶通後再開放通車。

此外，苗栗縣政府今年首度在通霄海水浴場舉辦通霄沙雕藝術節，碰上凱米颱風來襲，縣府宣布廿四日到廿六日暫停開放，場內十五座沙雕挺過風雨考驗，幾乎沒有損傷。文化觀光局表示，與策展單位規劃今天進場檢查，可望於廿七日恢復開放。

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