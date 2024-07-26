花蓮磚牆砸車妻死兒傷 社工師：「請為我們禱告」

掉落的磚牆砸中準備購物的車子，造成一死一傷，被懷疑不是女兒牆，根本是違章，縣府表示明天上班調圖釐清。（截自事故影片）

2024/07/26 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強烈颱風凱米在花蓮造成一死一傷悲劇，美侖飯店員工宿舍頂樓外牆掉落砸中汽車，車上一家三口，在門諾醫院擔任門診護理師的四十五歲高姓女子送醫不治，七歲兒腦出血開刀、仍在加護病房尚未脫險。當時開車的馬姓丈夫回憶事發狀況表示他們車才剛到，但「停不到一秒牆壁就掉下來」，這位父親更不禁悲呼「請為我們禱告！」至於磚牆是否為違建，縣府表示將盡速調建築圖來釐清。

馬男是原住民家庭服務中心督導，事發當時左腳也被磚塊擊傷，昨天到警局做筆錄，左腿還裹著紗布，一瘸一瘸行走背影令人不捨！他含淚表示，當時車子開到超商前還沒熄火，「停不到一秒」牆壁就掉下來，至今無法接受，悲傷地說：「請為我們禱告！」

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高姓護理師服務的門諾醫院表示，她在醫院服務八年，前天上午正常上班、中午因颱風暫停門診而下班，醫護同仁說，不敢相信這麼善良的同仁就此離開！

縣府將調查磚牆是否違建

掉落磚牆的花蓮美侖飯店員工宿舍頂樓，被外界懷疑「不是天災是人禍」，砸死人的磚牆是違章建築，縣府則強調，將調閱原建築圖釐清；飯店表示會負責到底。

掉落的磚牆砸中準備購物的車子，造成一死一傷，被懷疑不是女兒牆，根本是違章，縣府表示明天上班調圖釐清。（截自事故影片）

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