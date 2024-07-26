南部山區總雨量 上修至2200毫米

曾文水庫蓄水率突破9成，昨進行調節性放水。（水利署南水分署提供）

2024/07/26 05:30

凱米2度打轉 多下8小時雨

〔記者蔡思培、楊媛婷、廖家寧／綜合報導〕凱米颱風襲台，外圍環流與西南風旺盛水氣為中南部帶來豪雨，高雄多處雨量站單日總雨量達一千毫米，中央氣象署昨更將南部山區總雨量上修至二千二百毫米。預報員劉宇其表示，凱米中心在宜蘭登陸前、從台灣海峽離開時，兩度停留打轉，影響台灣時間拉長達八小時，也讓南部降雨時間延長、總雨量上修。

47站累積雨量破千毫米

凱米為台灣帶來明顯風雨，自七月廿四日零點至昨晚九點半，全台已有四十七個雨量站累積雨量破一千毫米，多位於高雄、屏東、嘉義等南部地區。

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劉宇其分析，此次凱米在非常大的低壓帶中發展，附近對流發展旺盛，低壓帶裡伴隨較強西南風，在風向、風速配合下，水氣輸送量大，導致颱風中心雖在昨天清晨就離開，但降雨仍持續。

而凱米二度在台灣周邊打轉也是造成宜花、高屏地區雨量大增的因素。凱米廿四日下午三點在宜花外海附近，稍往南走、晚上八點又回來，打轉約五小時，到昨日早上十點在台灣海峽一帶也慢步，三小時後才提速，兩次打轉多影響台灣達八小時。劉宇其說，影響宜花地區及中南部時間都變長，因此將南部山區總雨量從原先一千八百毫米上修至二千二百毫米。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮分析，凱米是強颱、每秒風速曾達五十三公尺，加上南邊水氣多，西南風碰到中央山脈又遇地形抬升作用，迎風面的中南部和地形較陡的山區降雨多，總雨量一千八百毫米上修到二千二百毫米，算誤差內。

全台水庫進補13.8億噸

農業部農村發展及水土保持署減災監測組長陳振宇表示，今日中南部雨量可能再增加，估土石流紅色警戒可能增加到九三四條，大規模崩塌紅色警戒增加到四十三處，民眾勿前往山區活動。

而豪雨為全台水庫帶來豐沛降雨，水利署統計，自廿三日早上七點至昨日下午四點，凱米挹注全台水庫十三億八二八三萬噸水，進帳最多的是曾文與烏山頭水庫系統，共收下逾四．八億噸水，曾文的蓄水率也在昨下午四點躍升至九十二．三七％，短短兩天就從五成衝破九成大關。

前十名雨量站資訊

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