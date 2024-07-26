《台中》中市一度2.5萬戶停電 梨山600戶拚復電

台中市和平梨山地區至少四支電桿折斷、傾倒，目前仍有近六百戶停電。（台電提供）

2024/07/26 05:30

〔記者蔡淑媛、黃旭磊、張軒哲／台中報導〕凱米颱風暴風圈昨夜脫離台灣陸地，夾帶強風豪雨及西南氣流仍持續影響台灣，台中全市停電一度近二萬五千戶，尤其山區強陣風、強降雨，造成電桿折斷、傾倒，梨山地區最多有六成住戶停電，加上多處道路坍方、土石流，阻斷搶修行動，尚有近六百戶無電可用。颱風期間，全市接獲一千多件災情通報，以路樹災情最多，多人跌倒骨折送醫。

全市災情通報千餘件 路樹傾倒最多

受凱米颱風豪大雨影響，大甲溪上游混濁，石岡壩測得原水濁度一度大幅升高，經台水啟動食水嵙溪水源混合，目前中市整體供水約一五○萬噸，供水正常。

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目前梨山山區仍是警戒區域，和平區土石流警戒區累計疏散撤離十戶廿七人，和平區八個里有六里停電，預計須等今（二十六）日道路搶通才能搶修復電。梨山往新佳陽部落的中橫公路靈甫橋路段連續兩天坍方，中橫公路預警封閉，新佳陽部落聯外道路中斷，但居民安全無虞，谷關工務段將視天候爭取搶通；另大甲溪與沿線支流七家灣溪、合歡溪水流湍急，加上山區雨勢持續，呼籲民眾勿貿然上山。

石岡壩原水濁度一度飆高 幸供水正常

中市昨天放第二天颱風假，各區雨勢不斷，為顧及員工安全，包括廣三SOGO、新光三越台中中港店、台中大遠百等百貨公司從下午兩點才營業，多數賣場買氣不如預期，除大遠百鼎泰豐餐廳、美食街及LaLaport人潮較多，多數百貨樓層略顯稀疏。

颱風期間風強雨大，烏日、大肚及龍井（烏大龍地區）竟有八名「白目」釣客前往烏溪、大肚溪釣魚，還有兩人在麗水漁港出海口觀浪，由於水位急升，警方趕緊勸離，海巡署提醒依「災害防救法」可開罰五萬至廿五萬元。

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