北市免費網球場遭占用 無法可管

2024/07/26 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市區、河濱有不少公有網球場地，部分採輪流免費使用制度。但有球友反映，彩虹河濱公園網球場時常被人占用營利教球，長期未見改善，批評市府管理消極。體育局表示，將派員加強巡場，宣導免費場地應輪流使用，每次以卅分鐘為限；而為促進運動風氣，目前並未採取罰則等強制手段。

禁止教球營利 公告如虛設

時常在彩虹河濱公園打網友的球友林先生表示，平日晚上幾乎都會看到有人占用為數不多的免費場地教球，而非使用預約付費場地，讓人打不到球，許多球友曾打過一九九九反映，巡場人員雖會到場但勸阻效用有限，近期則看到禁止占用場地教球公告，但也形同虛設。

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體育局：熱門時段加強巡場

目前北市體育局轄管戶外開放式運動場地四百餘處，因應運動風氣日漸興盛以及落實使用者付費，二○二二年起針對部分運動場地開放上網預約付費使用。當中開放式網球場一○七面，包括市區公園廿四面、河濱公園八十三面，市區網球場因數量較少，皆採現場輪流免費使用制；河濱公園則採付費預約使用以及輪流免費使用雙軌並行。此外，並無限制業者於付費場地進行營利教學，免費場地則禁止營利。

體育局表示，對於部分場地使用民眾眾多，該局平時會於熱門時段派人巡場，以免出現占用情形，民眾如發現疑似違規長期占用場地情況，可撥打一九九九或通報體育局。

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