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台北新生館通道 輪椅族顛簸難行

台北躍動館游泳館未設置無障礙通道或斜坡，周邊通道也有雜草叢生、直徑過窄等問題。（林珍羽提供）

台北躍動館游泳館未設置無障礙通道或斜坡，周邊通道也有雜草叢生、直徑過窄等問題。（林珍羽提供）

2024/07/26 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市中山區新生公園躍動館「新生館」預計於二○二六年完工啟用，以無障礙友善運動為主軸，台北市議員林珍羽質疑，市府於周邊未做好完整無障礙設施，打著關懷身障的旗號大蓋場館，卻連基本的的通道都顛簸不平，要求做完整友善無障礙配套、以新生公園為中心做通盤檢討。

標榜關懷身障 無障礙設施卻不完善

林珍羽指出，新生館目前周邊對於無障礙族群不友善，如距離新生館最近入口在籃球場旁（ 松江路側） ，但周邊人行道磁磚表面高低起伏，輪椅如同通過產業道路般不舒適，除入口外，濱江街、松江路段人行道皆使用此種材質，整段路程共近七○○公尺，對輪椅族群而言顛簸難忍。林珍羽質疑，游泳館未設置無障礙通道或斜坡，若輪椅族想進入游泳館，只能靠旁人協助，周邊通道雜草叢生、直徑過窄等問題；除輪椅族權益，視障族群權益也未獲重視，園內除點字地圖，不見其他友善視障設施，園內地形高低起伏，也未有導盲磚、引導指引視障者，恐因地形高低差導致不必要意外。

北市公園處回應，為配合台北躍動館新生館友善無障礙運動主軸，擬於二○二五年針對新生公園全面檢視盤點無障礙通道環境、二○二六年施工，配合台北躍動館新生館完工期程，一併提供完整友善無障礙環境。

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