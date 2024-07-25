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歷史建築 鶯歌國小舊校舍屋瓦坍塌

新北市議員卓冠廷發現，鶯歌國小歷史建築日式舊校舍受颱風毀損。 （卓冠廷服務處提供）

新北市議員卓冠廷發現，鶯歌國小歷史建築日式舊校舍受颱風毀損。 （卓冠廷服務處提供）

2024/07/25 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕受到凱米颱風影響，被列為歷史建築的鶯歌國小日式舊校舍屋瓦坍塌，新北市議員卓冠廷到場查看，並通知市府儘速修繕，避免建物受損擴大。教育局表示，已設置警示帶和三角錐，提醒民眾不要靠近，將邀集文化局評估修復處置作為。

卓冠廷指出，鶯歌國小舊校舍是在日治時期昭和十三年（一九三八年）落成的磚木造建築，其他建物均已拆除，現存僅有的一棟校舍二○一五年公告為新北市歷史建築，成為地方重要文化資產，可惜一直等不到經費進行完整修復，僅校方自行做小型修繕，建築物整體維護狀況不佳。

卓冠廷表示，他協助鶯歌國小向新北市政府和文化部爭取「鶯歌國小舊校舍修復及再利用規劃計畫」共二一六萬元經費，希望重塑優質的文化空間，成為鶯歌老街觀光亮點，計畫已經發包，預計明年初完成，後續才會進行修復，遺憾的是舊校舍因颱風產生破損，需要緊急修繕。

教育局表示，鶯歌國小歷史建物屋瓦因凱米颱風損壞，已由校方確認建物受損情形，目視建物有少部分屋簷因風雨損傷，其餘建物結構無礙，現場已擺設警示帶與三角錐，提醒民眾暫時不要靠近，將邀集文化局文化資產委員、教育局人員到現場評估緊急修復處置作為，妥善保存鶯歌國小歷史建物的安全及完整性。

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