凱米來襲》基隆路樹傾倒 多起壓損車輛

基隆路樹倒塌壓到路旁停放的車輛。（記者吳昇儒翻攝）

2024/07/25 05:30

〔記者盧賢秀、吳昇儒／基隆報導〕凱米颱風來襲，基隆市昨天晚上到今天早上風雨最大，七堵區堵南一之一地下道昨天上午十點封閉，台二線北寧路崩坍路段和中山區外木山湖海路也在昨晚七點封閉。截至昨晚六點共有六十八件零星災情，以路樹倒塌居多，有多起壓損車輛，還有兩名機車騎士因強風摔倒受傷送醫。

不敵強風 2機車騎士摔傷

基隆市昨天下午至廿五日清晨的風雨最大，陣風達九到十級，廿四至廿六日總雨量預估三百至五百亳米，昨天累積雨量約一一四毫米，因颱風又逢大潮，市府工務處預先部署移動式抽水機防低窪地區積淹水、海水倒灌。

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愛四路夜市去年因漲潮，雨水排不出去積水，工務處長陳耀川表示，廿三日晚上就預設抽水機，廿四日上午九點半正逢大潮，田寮河水位上升，現場人員啟動四部抽水機，愛四路並沒有積水，昨下午商家開始架設防水閘門，現場人員持續觀察雨勢和水位變化。

基隆市和新北市北海岸地區，最多時有五千多戶停電，至昨下午四點已有五千戶恢復供電，剩下新北市偏遠地區四一九戶停電，台電搶修中，基隆市則已全部供電。

據統計，基隆市有卅一件路樹倒塌，有多起壓到民眾車輛，包括碇內街、百福社區、安樂區產業道路等處，無人受傷。此外，也有民眾鐵皮屋簷脫落，經緊急處理後，已經排除。

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