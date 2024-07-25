5類危險藥品 北市設380個檢收站

2024/07/25 05:30

〔記者江采蓁／台北報導〕為避免居家廢棄藥物不當處理造成環境污染，台北市衛生局、台北市立聯合醫院及藥師公會等單位共同合作，於各行政區的醫院、社區藥局共設置三八○個「居家廢棄藥品針具檢收站」。衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，一般藥品可留在原包裝直接丟棄，但五大類高污染藥物含抗生素、荷爾蒙、抗癌與免疫抑制劑、管制藥品及針具針頭，若處理不當恐造成健康風險。

林冠蓁說，民眾應養成定期檢視家中藥品的習慣，如有逾期、剩餘或變質等廢棄藥品，一般藥品可留在原包裝直接丟棄，容器依回收規定處理，但五大類高污染藥物包含抗生素、荷爾蒙（含類固醇、甲狀腺素）、抗癌與免疫抑制劑、管制藥品及針具針頭，若處理不當會造成健康風險，使用過的針頭、針具若無妥適包裝，恐造成針扎受傷；抗生素、荷爾蒙、管制藥品、抗癌及免疫抑制劑若隨意棄置，則易破壞生物鏈，上述液態藥品，若倒到水槽、馬桶再流到下水道，也會造成環境污染和生態改變。

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林冠蓁也提到，初期推動居家廢棄藥品針具檢收時，仍有一般藥品送至檢收站，因一般藥品可原包裝隨家戶垃圾丟棄，但若是液體藥品，建議民眾先裝入可吸附液體材質，如咖啡渣、茶葉渣等夾鏈袋中密封再丟棄。

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