凱米颱風》北市關水門拖吊200車 1遊覽車未移

台北市長蔣萬安（右）視察磺港溪再造C段護岸及步道整建工程防颱整備情形。（記者塗建榮攝）

2024/07/25 05:30

〔記者何玉華、林承鴻／台北報導〕台北市堤外停車場因應凱米颱風，提前淨空車輛，總計拖吊兩百輛車，其中在大直橋下迎風河濱公園內，一輛未駛離的遊覽車，拖吊時評估會造成車輛損壞而未移置，水利處後續將依「台北市公園管理自治條例」滯留堤外公園，開罰四千八百元。

水利處︰遊覽車開罰4800元

水利處自廿三日下午四點起管制水門「只出不進」，晚間八時起拖吊滯留車輛，昨天凌晨一點關閉水門及越堤道，共拖吊汽車一○二輛、機車九十八輛，總計兩百輛；北市停車管理工程處統計，管制水門「只出不進」先前已實施三次，分別在卡努颱風拖吊三三七輛汽機車、海葵颱風拖吊二四○輛、小犬颱風拖吊一五七輛，這次拖吊兩百輛，台北市長蔣萬安提醒民眾切勿輕忽，未來要再加強通知宣傳。

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警方指出，堤外僅存基隆河七號水門大直橋下停放的遊覽車未移置，當時電話聯繫遊覽車公司，遊覽車公司雖回應將派人移車卻遲未出現；隨後經通知特殊拖吊車前往，但評估會造成傳動軸損壞漏油，因此未移置；水利處表示，將依法開罰四千八百元。

蔣萬安昨也視察捷運萬大線植物園站、中正橋改建工程、磺港溪再造Ｃ段護岸及步道整建工程、奇岩抽水站防颱整備，以及三腳渡堤外停車場疏散情形，包括高灘地工區的機具撤離、捷運站投料口的防護，護岸工程的加固，以及抽水站模擬演練運行，他強調，抽水站是防洪排水關鍵設施，務必確保在關鍵時刻發揮作用。

市淨空堤外停車場，一輛遊覽車仍未移置。（記者何玉華翻攝）

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