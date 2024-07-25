凱米颱風》北市602件災情樹倒居多 9人傷

凱米颱風來襲，台北市文林北路一帶，多處路樹倒塌。（記者王藝菘攝）

2024/07/25 05:30

路樹傾倒通報373件 水門維持關閉 紅黃線續開放停車

〔記者何玉華、楊心慧、林承鴻、姚岳宏、王冠仁／台北報導〕台北市昨晚進入凱米颱風十級暴風半徑，今天清晨可望脫離，台北市災害防救辦公室共接獲六○二件災情通報，多為路樹倒塌，市長蔣萬安表示，有九名民眾受傷，多是騎機車摔倒或被砸傷，今續停班停課，民眾非必要勿出門；水門及越堤道維持關閉，紅黃線仍開放停車；捷運文湖線昨下午四點十五分受強風影響暫停營運，北捷表示，捷運全線今日維持營運，班距約十五分鐘。環保局表示，今天將進行夜間垃圾加班收運。

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蔣萬安指示動員盡速復原路樹

蔣萬安昨天晚間主持凱米颱風第三次工作會報，他強調，昨夜北市已進入十級暴風籠罩，而在此之前通報災情中，最大宗是路樹倒塌，佔了六成，要求工務局轄下單位動員，全力協助公園處搶災復原；今天若有更多災情，必要時請求軍方支援；同時要求警方巡邏，一旦發現路樹倒塌或招牌沒有穩固，要主動即刻通報權責單位盡快搶修。

9人受傷 多騎機車摔倒或砸傷

蔣萬安指出，有九位民眾受傷，檢視資料都是民眾外出，多是騎機車摔倒或被砸傷，請觀光傳播局及相關局處，再次加強宣導，非必要絕對避免外出。而南港山區、尤其茶製場預估雨量將非常大，南港區公所做好撤離民眾準備。

災防辦統計至昨晚七時前，共接獲六○二件災情通報，以路樹災情最多，共三七三件，包含文林北路二四四號周邊倒了兩棵大路樹、南港松河街三百號前路樹倒塌擋住馬路、內湖環山路二段也有路樹倒塌，松河街有私人土地樹木倒塌壓到車子及多輛機車，其他還有電桿、纜線毀損或停水、停電、停話等民生基礎設施災情八十四件，其他多為廣告招牌掉落等。

北捷今全線營運 班距約15分鐘

台北捷運文湖線受強風影響，昨下午四點十五分暫停營運，其餘路線全日班距約十五分鐘，北捷表示，捷運全線今日維持營運，班距約十五分鐘，但文湖線、淡水信義線的高架及平面路段，如風速達到停駛標準，首班車將暫緩，待風力減緩後發車，發車時間將另行公告，旅客可透過「台北捷運Go」APP掌握即時資訊；市區公車將依例假日班距減少約二分之一班次行駛，視平均風速及道路狀況可能再減班；YouBike微笑單車今仍全面停止營運。

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