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苗栗泰安、南庄部分山路 昨起封閉

公所昨午起預警性封閉清卦道路。（南庄鄉公所提供）

公所昨午起預警性封閉清卦道路。（南庄鄉公所提供）

2024/07/25 05:30

〔記者彭健禮、蔡政珉／苗栗報導〕強颱凱米來襲，苗栗縣泰安、南庄鄉部分山區道路於昨午起實施預警性封閉；午後風雨漸強，縣內接續出現樹倒、落石、電力中斷等災情，截至昨晚七點半，共計卅五件，無人員受傷。縣府依據中央氣象署颱風警報資料，宣布苗栗縣今日停止上班、停止上課，繼昨日再放一天颱風假，因預估今日影響最劇烈，呼籲民眾非必要勿外出，以維護安全。

樹倒、落石、電力中斷 共35件無人傷

縣長鍾東錦昨早視察頭份永貞抽水站、竹南蜆仔溝滯洪池，確保抽水機組及滯洪池正常運作，接著轉往苗栗縣颱風災害應變中心主持防颱工作會議，要求縣府團隊「料敵從寬、禦敵從嚴」，掌握颱風動向及縣內災害情況，保持管道聯繫暢通，做好救災救援準備工作。

因山區道路遇風雨易落石，南庄、泰安鄉公所於昨午起預警性封閉南庄鄉清卦道路、三○一農路及苗六十二線（錦卦橋頭往泰安溫泉區）路段。南庄公所勸導鹿山、鹿湖部落居民下山；泰安公所也請山區溫泉業者、旅宿業及露營業者，轉知旅客儘量禁止入住及登走步道。

路樹倒塌14件 1休旅車遭榕樹壓損

午後風雨轉強，苗栗縣消防局陸續接獲災情通報，截至昨晚七點半，共有電力中斷十七件，路樹倒塌十四件，落石三件，招牌掉落一件，無重大災情傳出，其中苗一一九線西湖鄉四湖村路段，一輛休旅車遭強風吹倒的大榕樹壓損，未有人員傷亡。

縣府昨天下午五點依據中央氣象署颱風警報資料，苗栗縣已達停止上班及上課基準，預估今日影響最劇烈，宣布今日停止上班、停止上課，也請民眾非必要勿外出且注意自身安全，並做好防颱準備。

棗農搶收、芋農下田砍芋頭葉 減少農損

另，縣內公館鄉是全國唯一紅棗產區，時逢採收期；苗縣同時也是北台灣芋頭最大產地，也處生長期。棗農、芋農紛紛趁昨天上午還未風強雨驟，搶收紅棗、下田砍芋頭葉，盼降低損失，保護辛苦栽培的心血。

南庄鄉山區道路發生零星落石。 （南庄鄉公所提供）

南庄鄉山區道路發生零星落石。 （南庄鄉公所提供）

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