旅客全下船 莎倫娜號郵輪爭議落幕

歌詩達莎倫娜號郵輪因颱風變更行程引爆爭議，部分旅客不願下船，在船舷抗議。（讀者提供）

2024/07/25 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕歌詩達莎倫娜號郵輪因颱風變更行程引爆爭議，昨天上午轉停靠高雄港後，三三八九名旅客陸續下船，但直到中午，仍有一六七人不滿船方的補償方案留在船上大廳，最後因風雨增強，在交通部航港局及高市府消保官協調下，提出四大訴求有待後續協商，結束僵持。

4大訴求待後續協商

歌詩達郵輪莎倫娜號七月廿一日從基隆港出發，前往沖繩五日遊，原預計廿五日返回基隆，卻因颱先取消石垣島改往宮古島，後又取消宮古島，只停那霸，且提早一天返航，還轉停靠高雄港。

請繼續往下閱讀...

雖然船公司提出賠償一天的損失、一百美元的船上消費抵用金，並派接駁車從高雄港將旅客送往高鐵左營站、台中、台北、基隆，但旅客認為權益受損，前天先在船上抗議，昨天靠港後更怒喊「欺負台灣人」，旅客提出四大訴求後全部下船。

高市府主任消保官殷茂乾指出，政府不會讓船方拖延「一年半載」，航港局、觀光署及縣市政府都會依權責協助。高雄港務警察總隊強調，這起事件純粹屬民事消費糾紛，警方依船方請求登船，旅客並無「霸船違法」問題。

航港局南部中心主任張博彥表示，旅客四大訴求為退還五十％團費、原船方承諾的補償方案不變、從指定點返家的交通補貼，以及兩週內主動召集十三家旅行社與消費者代表協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法