屏縣東港水漫街頭 山區封路

屏縣里港警分局協助台廿四線德文路口至神山段，進行預警性封閉。 （里港警分局提供）

2024/07/25 05:30

〔記者羅欣貞、蔡宗憲／屏東報導〕凱米颱風來襲，屏東縣昨天午後風雨增強，縣府在屏北地區興建的大仁滯洪池完工後，首次遇到颱風，縣長周春米冒著風雨前往視察；林邊地區因地勢低窪，國道三號末端高架橋開放停車，蓮霧果農憂果樹折斷，也忙著拉起黑網防颱。

凱米颱風一早對屏東造成影響，山區預估會有超過一千三百毫米以上的雨量，平地也會有八、九百毫米。東港地勢低漥地區還受到天文大潮影響，水漫街頭數日，雖然潮位已較低，但颱風雨勢令里民擔心。

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山區原鄉部落預防性撤離

屏東縣昨天零時至下午近五點半，累積最大雨量出現在位山區的泰武鄉舊泰武測站，達三百七十四毫米；為維護居民生命財產安全，縣府針對山區預防性撤離，縣府社會處統計，收容所分別是三地門鄉三十五人安置於三地門鄉立體育館、牡丹鄉九人於牡丹村活動中心、霧台鄉六人於百合部落佳暮村避難收容處所、滿州鄉七十一人於墾丁小丑魚渡假村、佳冬鄉兩人安置於佳冬鄉立幼兒園與新博愛安養中心。

屏縣府統計至昨下午五時災情，共四千七百二十六戶停電，台電緊急搶修，已陸續恢復供電。預警性封閉道路包括泰武鄉屏一○六線往舊武潭、春日鄉屏一四六線、三地門鄉屏三十一線等部分路段，以及台二十四線德文路口至神山路段；另竹田鄉屏四十八線過溝橋也封閉。全縣共受理六十七件災情通報，其中路樹倒塌三十四件。

受惠雨勢 牡丹水庫調節放水

一度蓄水量創下歷史新低的牡丹水庫，受惠於凱米颱風帶來的雨勢，昨晚甚至進行預警性的調節放水，可望在這波雨勢後恢復正常的蓄水量。

昨早天晴，但東港馬路上仍積淹水。 （業而項提供）

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