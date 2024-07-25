日本福島5縣食品全面解禁 食安專家：對台風險低

針對日本福島5縣食品全面解禁，食安學者表示，食藥署採取雙證管理與逐批檢驗，風險相對低。圖為衛生單位稽查情形。（資料照）

2024/07/25 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕日本三一一核災發生迄今已十餘年，但不少民眾仍擔心相關地區進口食品潛藏輻射危機，而食藥署日前宣布放寬相關禁令，北醫大醫學系生物化學暨細胞分子生物學科教授麥富德認為，此類開放作為有時候是為了釋放善意，在檢驗量能充足、進口量不大的情況下，風險相對較低。

我國自二○二二年二月廿一日起，開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等五縣市食品進口，但「野生鳥獸肉、菇類、漉油菜」禁止輸入，食藥署日前預告修正相關規定，取消野生鳥獸肉、菇類、漉油菜等禁止輸入規範，改以邊境嚴格檢驗管理，不過日本當地禁止流通的品項，仍禁止輸入台灣。

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進口量不大 我持續雙證管理

麥富德指出，野菇、野鳥等非人為飼養產品，較容易受到環境曝露影響，相較於可以控制生產過程並管理的農產，潛藏輻射風險相對較大，但據食藥署的說明，過去鮮少進口此類食品，因此放寬目的，可能為了釋放善意。

麥富德說，食藥署對於日本風險地區輸入台灣的品項仍採取雙證管理、逐批檢驗，在有充足檢驗量能、進口量又不大的情況下，風險相對較低，再加上核災迄今十餘年，日本核污水中含有的銫—一三七半衰期則是卅．一七年，影響已大幅下降。

不過，麥富德提醒，輻射對於人體免疫系統會產生危害，高劑量曝露下還有致癌性，食藥署務必落實雙證管理與逐批檢驗，確保國人安全與健康。

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