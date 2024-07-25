熱血救一命 賴欽麃15年募血傳愛人生

十五年來，賴欽麃與獅子會夥伴參與投入募血志業。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/07/25 05:30

記者王俊忠／專題報導

一九五九年出生於雲林北港鎮的賴欽麃，十五年前參加國際獅子會捐血活動；二○一四年突發心肌梗塞、在鬼門關前走一遭，深刻體認醫療現場血液的重要性，此後全力投入募血任務，在雲嘉南地區參與辦過幾百場捐血活動，協助捐血中心募得數十萬袋熱血。

年輕的賴欽麃從油漆生意做起，後改做螺絲五金闖出一片天，如今在台南永康經營東隆基礎螺絲工廠，深耕傳統產業。

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曾因心梗送急診 鬼門關前搶回一命

約在二○○九年，賴欽麃事業做出成績、參與獅子會擔任分會會長，開始籌辦公益捐血，自己捐血也幫忙募血。二○一四年某天打網球時，突感胸口劇痛到背部，強忍痛楚、自行開車到永康奇美醫院，車子一開到醫院急診處就昏過去，生命被醫護團隊搶救回來。

發願募血志業 累積募得數十萬袋鮮血

賴欽麃憶道，心肌梗塞的前兩天，剛製作一千個血袋送給捐血中心，可能平日行善做功德，老天爺繼續讓他在世間服務。生死交關的考驗，深刻體認到醫療現場血液的重要性，「當時躺在病床上，腦海浮現的是那些在捐血活動中幫助過的面孔」，更加堅信募血是應該做的事。

賴欽麃不只是快樂的捐血推動者、也是位城市農夫，在公司一隅設置開心農場，生產有機農產品當回饋贈禮，送給參加捐血的愛心人，讓捐血人收穫健康與快樂。

深知個人力量有限，需凝聚更多志同道合者，才能讓捐血更具規模，因此在獅子會三○○—E一區的捐血委員會增設獎勵辦法，獎勵每年前五名的捐血績優分會、廣納捐血委員會成員。

賴欽麃說，因獅子會三○○—E一區的轄區跨越雲嘉南，共九十五個分會，因擔任E一區捐血委員會主席，只要週六、日有空就前往各分會輔導辦捐血，去年七月到今年六月底，三○○—E一區所有分會就募得三萬八千多袋鮮血。

捐血助人也讓自己身體健康，長期做下來，與社會各界廣結善緣，冥冥中覺得自己工作、事業都順利許多，有生之年會持續做下去，歡迎大家有空就去捐血，利人利己、何樂不為。

賴欽麃（前排右二）與獅子會夥伴參與投入募血志業。（資料照，記者王俊忠攝）

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