竹縣泰雅之聲 世界合唱賽摘雙金

新竹縣泰雅之聲合唱團，征戰國內外比賽屢創佳績。除桃山國小校長蘇美娟（右）指導外，泰雅學堂出身的孩子徐惟遠（中）也返鄉領導。 （新竹縣泰雅之聲合唱團提供）

2024/07/24 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由校長、老師組成的新竹縣泰雅之聲合唱團，參加二○二四紐西蘭奧克蘭世界合唱大賽，榮獲有伴奏民謠及室內混聲兩面金質獎，值得一提的是，除經驗豐富的桃山國小校長蘇美娟指導外，泰雅學堂出身的第一批孩子徐惟遠，歷經專業訓練後，應邀返鄉以年輕創新的領導方式，共同創造出國際賽會的傲人成績。

原民親師、志工 開免費音樂學堂

新竹縣泰雅學堂教育協會成立於二○○八年，由原住民籍的國中小教師群、家長與新竹地區熱心公益的志工群，以傳統文化同為一家人的組織，免費招收尖石、五峰及竹東的原住民孩子，利用課餘及寒暑假培訓音樂才能。

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由該協會成員組成的泰雅之聲合唱團，繼二○一三、二○一五及二○一八年陸續參加德國布拉姆斯、德國馬格德堡的歐洲合唱節、世界合唱大獎賽及新加坡歌韻東方國際合唱團，共贏得五金二銀的肯定，這次四十名團員在蘇美娟及徐惟遠二位老師的指導下，每週一至兩次訓練，調整聲部、整合默契和聲等，不辭辛勞的準備了近一年時間，今年再度於世界合唱大賽增添兩面金質獎，為台灣、新竹縣及原住民族爭光。

學堂孩子長大返鄉 當專業指導

合唱團團長高文良表示，今年特別聘請泰雅學堂第一批孩子徐惟遠，在經過學堂基層培育及專業訓練（國北教大音樂系及木樓合唱團等）後，角色轉換為指導老師，年輕有為堪稱未來之星。

高文良說，有伴奏民謠spirit of Atayal這一首組曲，在比賽中拿到金質獎超高分，除了感謝駱正榮老師創作編曲外，特別感恩泰雅新一代詞曲創作家錢樵結合現代與傳統的美感。

新竹縣泰雅之聲合唱團，征戰國內外比賽屢創佳績。 （新竹縣泰雅之聲合唱團提供）

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