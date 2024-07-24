通霄沙雕節暫停3天 觀霧休園

2024/07/24 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕凱米颱風逐漸逼近台灣，苗栗縣政府昨日成立災害應變中心召開防颱會議，要求縣府各單位做好防颱準備，並呼籲民眾注意颱風動向。縣府在通霄海水浴場舉辦的通霄沙雕藝術節活動，也自廿四日起預警性閉園三天；沙雕師們也趕忙加強噴膠穩固，期盼沙雕作品能安然挺過颱風。

另，雪霸國家公園管理處觀霧遊憩區，包含觀霧山椒魚生態中心、雲霧步道及大鹿林道東線步道，配合林業及自然保育署新竹分署觀霧國家森林遊樂區自廿四日起同步實施預警性休園，後續實際開園日期將待颱風警報解除後，視災損狀況與環境整理後再行公告。

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苗縣府今年首次辦理沙雕藝術節，自七月六日起至九月八日展出十五件具苗栗山海特色的沙雕作品，開幕以來吸引眾多遊客造訪。

隨著凱米颱風逼近，縣府基於安全，也宣布通霄沙雕術節及所處的通霄海水浴場，廿四日到廿六日預警性暫停開放三天。

苗縣府文化觀光局表示，沙雕的部分，沙雕師也趕忙加強噴膠穩固，若受颱風損壞狀況不嚴重，後續由沙雕師進行修復即可，但過去其他地區也曾因風雨太大導致沙雕全毀的狀況發生，只能期盼凱米颱風能高抬貴手。

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