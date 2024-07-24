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台灣好行遊南庄 推優惠套票加抽獎

苗栗南庄有各式優質伴手禮，供遊客精挑細選。（記者張勳騰攝）

苗栗南庄有各式優質伴手禮，供遊客精挑細選。（記者張勳騰攝）

2024/07/24 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局為鼓勵遊客搭乘「台灣好行南庄線」巴士，結合特約商店推出「南庄好食好玩一日遊」、「南庄慢遊雙人套票二日遊」、「南庄輕旅行一日遊套票」三款搭配當地必吃美食、伴手禮的優惠套票，同時規畫套票限時限量買一送一、台灣好行南庄達人○元換套票活動，上網登錄還可抽大獎，讓遊客玩遍南庄、便利出遊。

苗縣府文觀局長林彥甫指出，為鼓勵遊客搭乘「台灣好行南庄線」低碳旅行，今年特別推出三款超值優惠套票分別為一日遊為三五○元、二日遊一一○○元、輕旅行一日遊一八○元，在全台ibon購票系統、Accupass活動通、易遊網、KKday、苗栗客運頭份總站購買。

持一日乘車券或套票票根到南庄商圈「東村宿舍」還能抽購物金，最高有機會抽中五百元；即日起至十一月十七日，上網登錄票根再抽Switch、運動背包等好禮；即日起至九月十六日止，憑一日乘車券、套票票根還能免費騎乘共享機車二小時，到南庄特約店家消費再享獨家優惠。

苗縣府文觀局更推出購票優惠「套票買一送一」、「尋找南庄台灣好行達人」、「買套票送摺疊背包」活動，可上Accupass網站購買享優惠。

此外，台灣觀光巴士也推出「南庄向天湖秘境一日遊」專車專人導覽深度遊，即日起至十二月卅一日止還有二人同行一人免費活動，提供旅客更多元的旅遊選擇，相關資訊可上台灣好行官網。

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