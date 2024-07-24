台鐵水上車輛基地 2028年4月底完工

嘉義市區鐵路高架化預計2028年四月底完工。（鐵道局提供）

2024/07/24 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕嘉義市區鐵路高架化計畫最後一塊拼圖「水上車輛基地」工程在去年三月取得全部施工用地後，並經過行政院核定修正計畫，已在上月底開工；交通部鐵道局表示，發包經費約七十億元，工期達一四○○天，預計二○二八年四月卅日完工，能大幅提升台鐵列車調度運轉能量。

基地面積逾22公頃 設置40股道

嘉義市區鐵路高架化計畫範圍北起牛稠溪北側，向南經嘉北站、嘉義站及新增設北回歸線站後，銜接到水上車輛基地，全長約十．九公里。此計畫永久軌部分共計三個土建工程標，分別為高架橋工程、車站工程及水上車輛基地工程。

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水上車輛基地座落嘉縣水上鄉，面積約廿二．二五公頃，相當於卅七座足球場。基地內共有四十股道，主要包含到開線、留置線、檢修線及洗車線等，其中十一股道位於檢修庫內。基地內建築共有廿棟，含括辦公大樓、檢修庫等多項設施，其中部分主要建築物為智慧型建築及綠建築設計。

基地內規劃為國土保育區域面積約六．八公頃，以生態工程方式設置四處滯洪池，種植水生植物、濱水植物及耐溼性常綠灌木，周邊種植台灣原生種喬木、灌木、草花。基地全區種植約八百到一二○○棵喬木，豪雨期間提供滯洪功能，可達強化減災效用。

鐵道局中部工程分局副分局長林健智說，水上車輛基地工程完工後將辦理使用執照取得，並依「鐵路運輸系統履勘作業要點」檢查，檢查完成後續交由台鐵公司相關單位進駐啟用。

嘉義市區鐵路高架化預計2028年四月底完工。（鐵道局提供）

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