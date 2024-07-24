聯手詐保 富士達案16人起訴

富士達保險經紀人公司桃竹八處負責人謝昇宇（粉色外套）等人被移送法辦。（資料照）

2024/07/24 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕富士達保險經紀人公司桃竹八處負責人謝昇宇、經理黃秉鈞等人，被查出與桃園二間中醫診所的三名醫師合謀，製作假診斷證明，讓十多名保戶透過輕微受傷看診，詐領七二六萬餘元保險金，造成十六間保險公司受害，台北地檢署依詐欺取財等罪起訴謝男等十六人。

檢方起訴指出，謝昇宇、黃秉鈞和保險經紀業務員茆峻維等人，發現透過「副本裡實支實付」結合複數保單出險，可獲得倍數理賠的不法獲利，因此幫他們的客戶向各家保險公司投保複數人壽險、醫療險、意外險等主約，並搭配實支實付型的傷害醫療附約等，其中醫療保險金理賠限額至少三萬元。

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謝昇宇等人另知悉龜山中醫診所醫師林庭宇、長榮中醫診所醫師劉憶嵐、林士閔，可配合開立不實醫藥收據，讓保戶向保險公司申請理賠，另一方面要保戶支付收據明細的金額，但不能實際領取處方中的自費藥品，多付的看診費用則換購醫療食品等。

檢警查出，謝昇宇、黃秉鈞等十三人，從二○一六至二○二一年，以輕微車禍、跌倒、燙傷等傷勢，長期至龜山中醫、長榮中醫診所看診，將多付的看診費用，換購按摩椅、DYSON空氣清淨機、體重機等商品。

檢方調查，謝昇宇等十三人以此手法詐領七二六萬餘元保險金，依詐欺取財等罪起訴謝男等人。其中黃秉鈞在偵查時轉污點證人，咬出其他被告，因態度良好，檢察官建請法院從輕量刑。

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