RoboCup機器人世界盃 台灣高中生團隊奪雙冠

台灣Conductor隊奪下RoboCup Junior Super Team第一名及Junior_OnStage Best stage Performance 最佳機器人舞台表現，成績非常優異。（台灣代表隊提供）

2024/07/24 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕為國爭光！RoboCup機器人世界盃從荷蘭傳回捷報，三十餘國共二千多位大學及高中學生選手參賽，我國代表隊獲得二組第一名及一項最佳機器人舞台表現大獎，台灣隊領隊、高雄科技大學教授杜國洋表示，這二隊都是台灣之光，評審更讚揚台灣面積雖小，卻是世界AI大國。

機器人世界盃比賽迄今逾三十年，該比賽以在二○五○年讓機器人在足球賽中能踢贏人類為目標，也是目前世界機器人三大賽事中，最具學術性的比賽。

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台灣Comet隊奪得Junior Rescue Simulation Superteam 第一名，Conductor隊奪下RoboCup Junior Super Team第一名及Junior_OnStage Best stage Performance 最佳機器人舞台表現（該賽項最大獎），表現優異。

積木創意中心老師潘銘儒指導的Conductor隊，成員包括新竹市實驗高中學生葉庭銨、竹北高中學生王子駿、新竹市成德高中學生吳秉樺及新竹縣忠信高中學生黃碩弘，作品是一個創新的音樂指揮家系統，巧妙結合影像辨識技術與機器人控制，即時辨識指揮家手勢變化，相應地控制機器人樂手演奏，實現節奏和音階的動態調整，展現技術創新和藝術融合。

師大附中學生董冠廷、北市成淵高中學生徐承佑與老師莊文吉組成Comet隊，在去年法國波爾多舉辦的RoboCup機器人世界盃獲得第一，今年蟬聯冠軍寶座，創下二連霸紀錄。

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