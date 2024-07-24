交通標誌標線修正 新增通學區、減速線等

交通標誌標線修正重點包括新增通學區起（終）點標誌、標線。（交通部提供）

2024/07/24 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕為改善人、車通行環境，交通部及內政部共同發布「道路交通標誌標線號誌設置規則」修正條文，新增視覺化減速標線、行人穿越道鋪面上色等規定，包括學生通學區、減速標線、禁止停車和自行車優先等標示。

交通部路政及道安司科長朱大慶指出，修正重點包括「行人安全」及「行車安全」兩部分，提升行人安全部分，新增通學區起（終）點標誌、標線，明確標示通學區範圍，提醒駕駛人行駛於通學區內，應依速限行駛，保障學生、兒童步行安全。

請繼續往下閱讀...

另外也修正人行道標線圖例，成人與兒童於人行道併肩行走時，成人靠車道側牽行兒童，以保護兒童安全。

盲人音響號誌正名為視覺功能障礙語音號誌，新增導引音響應以固定聲響導引使用者路口通行方位與時段之規定，南北向為布穀聲、東西向為鳥叫聲、行人專用時相為蟋蟀聲，並以定位音提示使用者判定按鈕位置，及在行人穿越道線上搭配設置視覺功能障礙引導標線。

在提高行車安全部分，新增視覺化減速標線、或稱楔型減速標線，利用動態視覺效應營造道路變窄錯覺，使駕駛人自動減速；新增禁止停車黃線得以標字取代禁停標誌及附牌調整禁停時段，避免民眾混淆及減少爭議。

為兼顧行人穿越自行車道需求，也新增自行車優先車道標線，標示腳踏自行車及電動輔助自行車優先行駛車道，其他車種除起步、準備停車、臨時停車或轉向外不得橫跨或占用行駛；若於騎樓以外之人行道劃設時，以行人穿越為優先。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法