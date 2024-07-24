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史前漢本遺址出土石器 宜蘭蘭博展出

大理岩。（蘭陽博物館提供）

大理岩。（蘭陽博物館提供）

2024/07/24 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國定Blihun千年漢本考古遺址，因蘇花改工程被發現，地理位置位於台灣板塊運動活躍地帶，且地層年代早，當時歷經一年挖掘，出土上百萬件文物，目前有五十七件在蘭陽博物館展出，主要以石器為主，完整呈現新石器時代工藝技術。

宜蘭漢本遺址發現於二○一二年蘇花改工程期間，是台灣東部新石器時代轉變到金屬器時代的代表性遺址，出土如骨雕等文物，擁有細緻工藝技術，加上聚落跨地域性商業行為，推估是史前時代的台灣貿易中繼站。

蘭陽博物館長陳碧琳說，漢本遺址出土上百萬件文物，目前仍在陸續整理中，整理後放置於台灣史前文化博物館，過去均為局部展出，這次展示五十七件石器真品，相當難得，連同宜蘭另一個國定丸山遺址的部分玉器，總計有六十六件文物，相當豐富且極具可看性。

他指出，主題展覽包含石材選擇、工具、裝飾品、島外交易及家屋聚落等，與新石器時代晚期丸山遺址出土的玉器相互呼應，呈現史前時代漢本人善於航海特性，以及對外交易的熱絡，能夠在當時輸入外來高溫工藝技術及瑪瑙。

千年漢本考古遺址即日起至十月廿二日在蘭博一樓兒童考古廳展出，除了週三休館，每天上午九時至下午五時，共開放六場次，每天限三百人參觀，票價五十元，民眾入場後可蒐集集章圖卡，有機會換取漢本或丸山繪本。

漢本人千年前鑄造青銅器的石範。（蘭陽博物館提供）

漢本人千年前鑄造青銅器的石範。（蘭陽博物館提供）

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