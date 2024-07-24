多項活動暫停 農民搶收 漁船避風

凱米颱風來襲，蘇澳漁民陸續返港避風，南方澳漁港被漁船擠得水洩不通。（記者江志雄攝）

2024/07/24 05:30

〔記者江志雄、花孟璟／綜合報導〕凱米颱風來襲，宜蘭國際童玩藝術節今、明兩天休園；花蓮七星潭舉辦的曼波新城國際疊石藝術節、鯉魚潭「紅面鴨FUN暑假」活動，都因颱風影響暫停。宜蘭農民忙著搶收農作，希望能減少農損。

颱風直撲宜蘭而來，太平山、龜山島前天已宣佈封園封島；縣府昨也宣佈童玩節休園兩天，羅東鎮公所原訂今、明舉辦的羅東藝穗節夜間遊行踩街取消，福山植物園廿四日至廿六日休園三天。礁溪五峰旗風景區登山步道、冬山河親水公園水上巴士、梅花湖及生態綠舟電動小船等景點活動也都封閉暫不開放。

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花蓮縣「曼波新城國際疊石藝術節」昨起至廿五日暫停，不過還是有大批民眾去七星潭海邊觀浪，海巡署東部分署人員上午已出動，在海邊勸離民眾。

另，壽豐鄉鯉魚潭紅面鴨Fun暑假活動，昨起至今天所有活動暫停演出；吉安鄉知卡宣親水公園免費戲水活動，陸上警報發布後已休園；花蓮東大門觀光夜市昨晚也暫停營業，恢復營業日期另行宣布。

蘇澳漁民連日來紛紛返港避風，南方澳漁港被大小船隻擠得水洩不通，外籍漁工則上岸放起另類「颱風假」。宜縣知名農特產品上將梨、二湖鳳梨，目前適逢採收期，農民趁著颱風前搶收減少損失。

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