私幼狼師案 柯市府會議紀錄爆局處踢皮球

2024/07/24 05:30

社會局評估成立妨害性自主案 教育局怠惰未追蹤 議員促蔣市府專案調查

〔記者何玉華、甘孟霖、江采蓁、詹湘淇／台北報導〕前台北市長柯文哲任內的社會局、教育局官員再被爆早知私立培諾米達信義幼兒園園長之子涉性侵、猥褻案，且評估成立妨害性自主案件，卻未積極處理，時任社會局長、民眾黨秘書長周榆修日前受訪卻說「窮盡一切可能，並沒有不作為」，柯文哲近日則表示難過及遺憾，但從揭露的會議紀錄顯示兩局處互踢皮球，前朝官員仍在卸責；國民黨台北市議員游淑慧表示，市府應進行專案調查，並將報告送交議會，追究失職人員責任，不排除移送監察院調查。

請繼續往下閱讀...

前年7月案發 教育局存查擱置

該案第一次通報在二○二二年七月，根據媒體揭露的資料，教育局七月七日接獲幼兒園通知，指已至警局報案並協助家長調閱監視器畫面，「皆無相關情事」；教育局接受說法後擱置案件，還以「至八月二日止尚未接獲相關單位之請求調查」，備註「本局知悉存查」。

同年八月十一日，時任社會局家防中心主任陳淑娟以視訊召開「擴大業務會議」，此案是討論重點之一，會議紀錄載明女童遭手指性侵得逞，評估成立妨害性自主案件，並由社工陪同報案。後續卻未持續追蹤。

教育局︰資訊整理後再對外報告

教育局昨回應表示，目前仍在整理案件的詳細資訊，待完善後再對外報告。而之前教育局官員受訪時曾表示，兒少性侵案件適用《兒童及少年福利與權益保障法》，依法由社會局主責，再請各督導單位查察，當時社會局並未提出相關要求，教育局於監視器畫面未發現違法事實，便未再追查。

社局長︰家防中心持續輔導受害人

社會局昨指二○二二年八月十一日召開的是例行性擴大業務會議，幼兒園案僅為其中一個討論案；社會局長姚淑文受訪則表示，經了解當時已就案件內容進行分工處理，家防中心也持續進行受害人的輔導工作。

游淑慧︰不排除移送監察院調查

游淑慧表示，社會局已清楚向教育局通報加害者姓名、身分與行為，再加上家長陳情，教育局怎麼還能說「尚未接獲相關單位之請求調查」？當年是市長選舉年，時任教育局長曾燦金熱衷輔選，和時任社會局長周榆修是否未即時處理或蓋件？現在的蔣市府官員有無處理缺失的責任？將要求市府專案調查，並將報告送交議會，除了制度強化外，也要追究失職人員責任，不排除移送監察院調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法