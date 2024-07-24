桃園學校飲水機體檢 暑假汰換296台

針對學校飲水機，教育局要求廠商定期更換濾心。（教育局提供）

2024/07/24 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府教育局今年初調查各校飲水機汰換需求，經實地審查後，補助大勇國小等七十三校購置二九六台飲水機及管線修繕，經費約七○五萬元，暑假期間將完成增設，讓學生開學即可使用；而鑑於之前發生龍泉飲水機經銷商葦泉公司造假事件，未來維修及水質送驗廠商必須分開，由第三方公正單位直接到校採樣送檢。

教育局副局長賴銀奎表示，目前學校規定每兩班至少要有一台飲水機，市立國中以下由市府統一採購，目前市立國中以下學校（含幼兒園）飲水機共四四○二台，飲水機使用年限為五年，由於使用年限問題需分批採購，因此學校可能有好幾個品牌的飲水機；對於飲水機水質檢驗，教育局都編列預算供學校使用，因此要求學校務必讓維修、檢驗為不同廠商，並由第三方公正單位直接到校採水送驗。

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教局要求各校落實飲用水安全

賴銀奎表示，為加強落實飲用水安全，學校除應定期清洗水塔，每個月也需對飲用水設備進行基本保養及定期管理維修，每三個月委請合格專業廠商及檢驗單位，辦理濾心更換、水質抽樣及檢測等，確保用水安全。

機場捷運龍泉飲水機維護廠商葦泉公司，上個月經本報接獲爆料踢爆未依規定更換正廠零件，更掉包送驗水樣；市議員黃瓊慧加碼指出全市有廿八所學校使用龍泉飲水機，懷疑手法與機捷相同。教育局清查後發現，廿八所學校雖使用「龍泉飲水機」，但僅三所國校、二所幼兒園委託葦泉公司採水送驗，其餘都是第三方單位到校採水樣，也緊急對這五所學校、幼兒園飲水設備更換濾心，另請環保局採樣化驗，所幸全數合格。

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