颱風挾雨量 石門水庫盼迎今年首度滿庫

石門水庫集水區還有1億噸蓄存空間。（記者李容萍攝）

2024/07/24 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕凱米颱風逼近，石門水庫大壩水位昨晚六點為二三一．二七公尺（滿水位二四五公尺）、蓄水量一億四○三萬噸、蓄水率約五十．六八％，集水區還有一億噸蓄存空間，水利署北區水資源分署成立應變小組嚴陣以待，操作優先將水庫蓄滿，盼能迎來今年首度滿庫。

北水分署表示，若集水區降雨量過高、水庫入流量過多，不排除調節性放水，同時提醒民眾颱洪（颱風帶來洪水）期間切勿進入河道，以免發生危險。

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北水分署昨天由分署長江明郎召開會議，確認各水庫閘門設施、警報系統都正常運作、高濁度備援系統完成整備，也對凱米颱風雨量情境模擬石門水庫防洪操作應變程序。此外，阿姆坪防淤隧道已堆滿約廿萬噸淤泥，若凱米颱風帶來豐沛雨水，將隨時啟用排洪沖淤，將沖淤池中的淤泥全數帶離進入大海。

另方面，台灣自來水公司第二區管理處為確保供水品質，各淨水場已完成防颱整備及設備盤點，並調度搶修人力待命、備妥搶修車輛與機具，嚴防強風豪雨可能帶來的災害，持續監測供水情形，同時各淨水場及配水池也完成滿載備用，自備發電機經全面檢點試運轉及儲滿備油，以降低風雨造成原水濁度過高或停電等突發緊急狀況而影響供水；若發生停水，民眾可撥打「台水公司免費客服專線：1910」，也可至台水網站查詢即時停水資訊。

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