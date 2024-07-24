東港黑鮪量爆價低 配額限制尋新通路

東港黑鮪魚已連4年捕獲達4千尾以上。（記者陳彥廷攝）

2024/07/24 05:30

記者陳彥廷／專題報導

往年持續到七月中甚至八月的黑鮪魚汛期，今年因為首度碰觸國際配額上限導致提早收關，但捕獲爆量，導致價格幾近崩盤，未來該如何兼顧漁民生計及國際漁業秩序，將是黑鮪魚產業鏈永續發展的關鍵。

學者︰設定預警、管理機制

東港黑鮪魚捕獲量在二○○四年後出現明顯下滑趨勢，二○一○年到二○一九年的十個年度，更被形容為「失落十年」，其中七個年度不足千尾，二○一一、一二、一三年連三年捕獲量不到二百噸，負責管理黑鮪資源的西太平洋漁業委員會（WCPFC）所訂下的保育措施，將二○○二到二○○四年的平均捕獲量訂為首次國際配額基準，台灣為一七○九噸。

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中山大學教授張水鍇指出，台灣的配額會提高為一九六五噸，是在WCPFC幼魚配額從基準年減半、成魚配額不超過基準年、全部漁業漁船數限制在基準年水準等措施下，逐步恢復，原定今年重建達成的目標，提早五年於二○一九年完成，WCPFC才在日本建議下增加各國配額十五％。

漁業署副署長陳建佑表示，今年捕獲量已超過配額，基於產業發展的立場，再加上日、韓漁民已連年反映配額需求，將在相關的國際會議中爭取增加配額。

漁會︰加工、外銷創造價值

張水鍇指出，台灣黑鮪捕撈制度非常早就引入CDS（漁獲文件制度）分析，評估結果可信度高，證明精準科學研究及各國配合管理，可使魚類資源如預期般恢復，政府及業者重視漁獲資料品質，投資科學研究，並設定好的預警、管理機制，成為國際的好榜樣。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，站在漁民立場，漁業署在科學資料認證資源恢復後，應爭取台灣的黑鮪配額，並透過產銷調節甚至加工、外銷等，為黑鮪魚開創新的通路，創造更高價值。

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