凱米逼近 金城武樹加固、周遭封閉

颱風凱米持續朝向台灣靠近，台東縣池上鄉金城武樹昨天繫繩加固，防止被強風吹倒。（鄉公所提供）

2024/07/24 05:30

台東森林育樂場域及步道禁入 想觀浪可在家看東管處直播

〔記者黃明堂、劉人瑋／台東報導〕凱米颱風已發布海上陸上颱風警報，為保護台東池上金城武樹，鄉公所已繫繩加固，台東森林育樂場域及林道，昨天起預警性封閉。為了讓民眾免出門安全觀浪，東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）開設颱風觀浪直播頻道，可看八處海岸即時浪況。

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另台東縣府也宣布，除蘭嶼停班停課外，其他鄉鎮市正常上班上課。

嘉明湖山屋封閉 可全額退費

森林育樂場域封閉包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及向陽、嘉明湖山屋，轄內各自然步道（麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道等）及轄內林道（利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道）。

林業保育署台東分署請民眾勿前往山區步道，以維安全。有關嘉明湖國家步道封閉期間已核准住宿的山友，可申請全額退費，退費標準以全隊為主，不接受個人退費。

池上名樹金城武樹曾經被颱風連根拔起，經搶救後恢復生機，此次颱風鄉公所不敢輕忽，昨天已封閉金城武樹周遭，並從四面八方拉繩強固，希望可安然渡過風災。公所表示，連大坡池都為防大雨先行以怪手開挖渠道降水位，以防池水氾濫。

8處海岸頻道 可看即時浪況

颱風來襲時，有些民眾會到海邊冒險觀浪，易生危險，東部海岸國家風景區管理處特別整合原已架設的風景區即時影像，推出凱米颱風直播觀浪頻道，全天候供民眾點閱欣賞風浪。直播景點包括台東的都歷遊客中心、三仙台、加路蘭遊憩區、金樽遊憩區、綠島南寮漁港，另有花蓮沿海的石梯坪風景區、大石鼻山風景區、長虹橋。

交通方面，離島交通船全面停駛，台二十線南橫公路向陽至霧鹿段不排除預警性封路，但仍需視天候再決定。

昨早漢光四十號演習仍照常操演，台東市區海邊則出現軍人持槍守衛、遠處民眾觀浪、海巡人員勸離景象。

（相關新聞刊A1、A5）

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