《台中》無障礙設施99%不合格 挨批寸步難行

中市議員陳俞融批評市府公共建設無障礙設施，檢查不合格率達九成九。（記者蘇金鳳攝）

2024/07/24 05:30

2021至2023年檢查484件有481件不合格 複檢仍有半數以上待改善

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣已成為高齡社會，民進黨議員陳俞融指出，許多公共通道如騎樓、人行道等，缺乏如斜坡、導盲磚等無障礙設施，導致輪椅族、視障者寸步難行，每年既有公共建築物無障礙設施檢查不合格率更高達九成九，中市「無」障礙環境已變成「有」障礙環境。

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市府已列管 朝每年200件改善為目標

都發局指出，為改善全市既有建築物無障礙設施，成立「審查小組」來推動台中市既有公共建築物無障礙環境分類分區分期改善執行計畫，執行期程自二○二三年到二○二七年；目前尚未完成改善案件，已依執行計畫期程列管改善，每年舉辦宣傳說明會加強輔導民眾辦理改善。二○二一至二○二三年檢查合格案和逐年改善案約二百多件，累計達六五○件，基於人力每年朝二百件改善為目標。

6成6設無障礙設施 有6成1難以使用

陳俞融表示，根據市府既有公共建築物無障礙設施檢查統計顯示，二○二一至二○二三年間，每年平均檢查四八四件案件，平均有四八一件不合格案件，不合格率高達九成九，且每年案件複檢後，仍有近五成以上案件待改善，不合格樣態多為缺乏無障礙通路、樓梯、昇降設備、廁所盥洗室、停車空間等基本無障礙設施，足見無障礙設施需求者在台中生活非常辛苦。

陳俞融也指出，根據市府二○二二年度推動友善環境標章研究報告所做的一四○份有效問卷顯示，中市工作場所無障礙環境設置比例六六％，然而有設置卻難以使用比例達六一％，顯示許多建物無障礙設施雖符合法律規定，卻忽視使用者實際需求，淪為「虛應故事」、「有就好」的設施，如無障礙斜坡可能設在不便利的位置或是斜度過大。

台中市脊髓損傷者協會總幹事柯坤男表示，希望市府能縮短改善期限，逾期就開罰，若持續不改善可連續開罰，公部門既有公共建築也應同樣標準檢查。

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