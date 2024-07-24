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明道大學月底退場 北斗中華路商圈冷

少了明道大學學生，北斗中華路商圈平日業績大受影響，出現「店面退租潮」。（記者顏宏駿攝）

少了明道大學學生，北斗中華路商圈平日業績大受影響，出現「店面退租潮」。（記者顏宏駿攝）

2024/07/24 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕私立明道大學將於七月底正式退場，北斗中華路商圈少了明道學生的支撐，出現店面退租潮。中華路號稱北斗鎮「黃金商圈」，月租平均要四萬元，但因大學生逐年減少，加上網路交易普及，店面生意大不如前，租金只有大降價。

一間冰品店老闆說，中華路以前有明道大學學生，晚間十一點仍人聲鼎沸，但現在約八點過後就「夜深人靜」，很多店面九點就打烊關門。

他說，二○二○年受疫情影響，入夜後靜悄悄，但二○二二年十月逐漸解封，很多店面並沒有恢復商機，一些服飾店、童裝店、小吃店、早餐店都開始關店，之後少了很多明道學生，手機店、運動鞋店、飲料店也關店。

老闆說，以前中華路的生意很好做，店面只要貼出「招租」，立即有人接手，但這二年沒有明道的學生，「招租」公告貼了快半年仍乏人問津，現在中華路仍有四、五間空店面在招租。

林姓房屋仲介說，北斗鎮中華路商圈退燒，除了明道退場因素外，還有商圈轉移因素，尤其近年來麥當勞、肯德基進駐，形成「台一線商圈」，北斗大菜市場商圈則有全聯、寶雅和北斗社福大樓進駐，兩大新形成的商圈嚴重衝擊中華路商機。

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