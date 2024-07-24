防「凱米」釀災 彰縣消防局籲6要3不

凱米颱風來襲，彰化縣消防員昨天對橡皮艇等救難器材進行整備。（消防局提供）

2024/07/24 05:30

〔記者湯世名、顏宏駿／彰化報導〕「凱米」颱風來勢洶洶，彰化縣消防局呼籲民眾防颱整備工作謹記「六要三不」準則，六要分別為防颱訊息要注意、招牌門窗要固定、社區水溝要疏通、防災用品要準備、低窪地區民眾要遷往高處及土石流危險區民眾要及早撤離；三不則是危險河床不要去、登山溯溪不要去及觀湖、戲水、釣魚不要去。彰縣府昨晚宣布，今日全縣停止上班、上課。

與賣場通路推「防颱專區」

因應颱風季，縣消防局與在地家樂福、振宇五金及小北百貨公司等賣場業者合作，在全縣十一間門市，即日起至三十一日設置「防颱（災）專區」。十一間門市分別是家樂福彰化市金馬路門市，振宇五金彰化市（二間）、和美鎮、鹿港鎮、員林市、二林鎮共六間門市，以及小北百貨彰化市、員林市、鹿港鎮、伸港鄉共四間門市。

請繼續往下閱讀...

鑑於「凱米」可能造成的危害，消防局呼籲民眾檢核居家週遭環境，如陽台植栽事先取下、家中門窗穩固、固定並修剪樹木、招牌、清理雨水溝及排水管等。避免於颱風期間從事戶外活動，以免受困山區、沙洲或海邊，且颱風前後常有突如其來的長浪、大浪，易造成落海傷亡，請縣民勿前往海邊釣魚、戲水、觀浪。

農民以防護網、鐵針防農損

消防局也呼籲外出民眾，留意颱風強陣風吹落招牌、樹木、電線桿等，避免留在高處或危險處、降低車速保持安全車距，若無法安全駕駛，請停置路邊並開啟警示燈。

北斗鎮顏姓農民，昨提前做好防颱準備，他利用簡易覆蓋防護網再插上鐵針固定。他說，靠這招「定颱神針」，曾一年多賺二百萬元。

顏姓農民說，他種植高麗菜、包心白菜這類大宗蔬菜五公頃，「以量取勝」，以前遇到颱風好像在「對賭」，不是獲得高額的利潤，就是血本無歸，在覆蓋防護網、再插上鐵針固定後，可保護蔬菜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法