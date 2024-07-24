《新北模範公務員》媒合助聽器 葉建崙助女童獲新聲

新北市社會局社工督導葉建崙獲頒今年新北市模範公務人員，獲市長侯友宜頒獎表揚。（記者翁聿煌攝）

2024/07/24 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局身心障礙福利科社工督導葉建崙服務資歷十五年，協助推動「輔具超音速」計畫，獲頒今年新北市模範公務人員，曾幫助一名經濟弱勢的聽損女童媒合助聽器，讓女童重獲「新聲」。他說，能為身心障礙及弱勢福利多做一點，很有成就感。

葉建崙從基層社工做起，歷任社會局兒童少年福利科社工師、身心障礙福利科股長、專員等職。他關懷弱勢不遺餘力，布建身障者社區式服務資源，為家屬減輕照顧負擔，是「輔具超音速」政策的重要協力者，督導推動「輔具特約三合一」、「輔具需求遠距評估」服務。

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葉建崙說，四年前幫助一名有聽力障礙的國小女童胡小妹媒合助聽器，其母是越南籍單親媽媽，靠微薄收入與補助，獨力撫養三名女兒，雖然案家情況與專案扶助對象條件不符，但是與科林公司討論後，促成廠商贊助全數費用，由社工帶胡小妹至門市挑購合適助聽器，完成心願。

另外，新北市新生活社會福利發展促進會長年在北海岸地區為長者和身障者服務，近來與台灣在地安老推展協會合作，集結三芝區埔頭和新庄、石門區尖鹿及茂林等四處社區照顧關懷據點，帶領民眾運用智慧科技，下載「躍齡健康」APP，提升長輩自主健康管理意識，即使在家中也可以練習。

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