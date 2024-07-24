三鶯線橫溪站旁蓋垃圾場 三峽居民反彈

環保公司近日進駐橫溪站旁土地，居民質疑將興建垃圾處理場，到附近抗議。（擷取自臉書「守護三峽反對蓋垃圾場 」）

2024/07/24 05:30

里民憂污染水質、產生臭味 環局：設轉運站 不會在此焚燒、處理垃圾

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市捷運三峽鶯歌線預計明年底完工，但居民發現環保公司疑似在橫溪站旁土地興建垃圾處理場，擔心影響生活品質，在網路發起「守護三峽反對蓋垃圾場」連署活動，表達反對設址心聲。環保局回應，此處將作為垃圾轉運站，不會焚燒、處理垃圾，將要求業者從嚴把關、加強溝通。

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場址距河川僅12公尺

三鶯線橫溪站位於三峽區佳興路旁，相鄰溪北、溪南、溪東、成福里，人口共七七六九人，近日環保公司疑似在周邊土地興建垃圾處理場，居民擔心場址僅距離河川十二公尺，水質恐遭污染，掀起反對聲浪。

響應連署的溪南里長蘇伯聰表示，垃圾臭味嚴重影響居民生活品質，且垃圾車進出也會影響通行安全，民眾往返捷運站通勤還要被迫聞垃圾味，臭氣薰人，他反對在此蓋垃圾場。

民眾往返捷運站 恐被迫聞臭味

市議員林銘仁表示，居民反對有理，垃圾轉運站不只有味道，未來也會產生髒亂問題，且橫溪站將有不少居民進出，許多疑慮尚未得到解決，環保局應向居民說明，垃圾轉運站造成的污染程度是否嚴重影響居民生活品質，若有重大污染，應該立即撤銷許可。

市議員黃永昌說，鄰近捷運站的地方不適合私人公司設置垃圾轉運站，希望環保局表達設址意見，市府必須嚴加把關。

要求業者多與在地居民溝通

環保局回應，該地原為非都市計畫土地農業用地，後來經業者變更為特定目的事業用地，民眾抗議的地點未來將作為垃圾轉運站與停車場使用，不會在此焚燒、處理垃圾，將要求業者不可以露天堆置垃圾、散發惡臭污染，同時要求業者多與在地居民溝通。

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