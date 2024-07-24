凱米來襲 新北捷運視風力降速、停駛

淡海輕軌視風力減速或暫停營運。（記者賴筱桐攝）

2024/07/24 05:30

公車、輕軌調整班距 全市校園開放停車 YouBike暫停營運

〔記者董冠怡、賴筱桐／新北報導〕颱風凱米來勢洶洶，新北市今天各機關與學校停止上班、上課，交通方面，全市道路黃線、紅線與二○七所校園開放停車，YouBike及共享運具暫停營運，市區公車的發車班次依照例假日班距再減班行駛，捷運系統將依據風力減速或暫停行駛，環狀線、安坑輕軌與淡海輕軌的班距調整為十五分鐘至卅分鐘運行。

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各機關與學校停班課

天氣風險公司表示，颱風預估今天上午七級暴風圈觸碰到新北市陸地，風雨逐漸增強，明天清晨將是風雨最強的時候，沿海地區陣風十二至十三級、內陸地區陣風十至十一級，新北市南側、東側山區與西北側，將有大雨至豪雨發生，總累積雨量估計約五百至七百毫米，週五各地雨勢趨緩，風力預測最強會落在今天中午後至明天中午前。

強碰大潮 沿海留意滿潮及暴潮

台大天災中心說明，適逢大潮，龍洞、淡水河口、東北角、瑞芳、貢寮、福隆等地，今、明二天需留意滿潮及暴潮，新月橋、秀朗橋明天可能達三級警戒水位，烏來覽勝橋今天下午將達到二級警戒水位。

新北大眾捷運公司表示，淡海及安坑輕軌系統，當瞬間風力強度達八級時，列車將降速為每小時卅公里，若十分鐘平均風力強度達六級或瞬間風力達九級以上，將暫停營運；如果淹水達六公分以上，不進入該區域，另安排適當運轉模式。

針對環狀線中運量系統，瞬間風力強度達八級，列車降速為每小時卅公里，當十分鐘平均風力強度達七級或瞬間風力達十級以上，到站時間暫停二分鐘，持續風力未減弱，將安排端點站清車、疏散旅客並暫停營運。

此外，停班停課期間，安坑及淡海輕軌採卅分鐘班距運行，淡海輕軌重疊路段與環狀線班距皆調整為十五分鐘。輕軌系統若二小時內未出現風力六級或瞬間風力達九級以上，將徒步巡查確認軌道及設施安全無虞後，才恢復正常營運。

交通局指出，道路黃線、紅線與二○七所學校即日起開放停車，但不包括河濱道路及堤外道路，原則上寬度為十公尺以上的道路，容許雙側停車，路邊停車格暫停收費；今天新北市YouBike及共享運具暫停營運，市境道路調撥車道暫停實施。

山區海邊管制區 勿前往

市長侯友宜表示，颱風來勢洶洶加上○四○三花蓮強震，以及近期午後常發生強降雨，造成土石流崩塌疑慮升高、諸多地方積淹水，尤其東北角、北海岸漲潮時，低窪或沿海地區可能出現海水倒灌或長浪，提醒民眾切勿前往山區及海邊公告的管制區。

新店渡口旁浮筒橋自行車道進行吊掛。（水利局提供）

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