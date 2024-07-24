退而不休 方耀乾將創作台語長詩

藝文界、學術界與學生為方耀乾出版「台語文學的太陽：方耀乾教授六五華誕暨榮退祝賀文集」。（記者劉婉君攝）

2024/07/24 05:30

〔記者劉婉君／安定報導〕台語詩人也是台灣語文教育家方耀乾，八月一日將從國立台中教育大學退休，藝文界、學術界與他的學生，為他出版「台語文學的太陽：方耀乾教授六五華誕暨榮退祝賀文集」。方耀乾表示，自台語教育第一線退休後，將投入台語長詩創作及修訂台語文學史，也會持續在幕後推動台語教育。

方耀乾為台南安定人，曾於台南應用科技大學服務廿年，在台中教育大學台灣語文學系服務迄今十四年，桃李滿天下。曾任「國家語言發展法之研究與規劃」主持人、十二年國民基本教育語文領域（閩南語、客家語、原住民語）課程綱要研修小組總召集人、教育部本土教育委員會委員兼召集人、教育部本國語言推動委員會委員等，長期貢獻於本土語言教育。

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方耀乾致力台語文學國際交流，詩作被翻譯成超過廿種外國語文在國外出版，曾獲世界人民作家協會「全球之光獎」、二○一七印度世界詩歌節「Pentasi B.終身成就獎」等多項國際獎項，及第一屆教育部推展母語個人傑出貢獻獎、第十七屆榮獲台灣詩人獎等。

方耀乾表示，退休後將花多一點時間在長詩的創作上，而他曾出版《台語文學史暨書目彙編》，也將再整理並修訂、新增內容後出版，在教育部的本土語言教育相關委員工作也會持續下去。

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