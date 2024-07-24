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清大高雄校區 教育部通過設置

2024/07/24 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕清華大學前晚舉行「高雄校區計畫通過暨校友聯誼會」，教育部已通過該校高雄校區設置計畫，今年十月將優先開設學分班辦理招生；清華校友會對於把培育高階人才的事業延伸到高雄全力支持。

前晚的清華校友聯誼會，邀請到校友總會理事長蔡進步、南部校友會現任會長王智立，及歷任會長王鴻圖、吳林茂、吳明忠等多人參加。

市長陳其邁出席獻上祝福，清華大學校長高為元強調，清華向教育部申請高雄校區設置，預計十月開設智慧製造與數位決策學分班、氣候金融與碳資產管理之理論與實務在職碩士學分班、人工智慧簡介與實作學分班、IC封裝基礎與測試實務學分班等課程，甚至加入與高醫大的合作，擴及AI、永續、智慧醫療等領域，未來會進一步開設半導體研究學院分院。

清華大學校友總會理事長蔡進步說，高雄城市轉型發展有目共睹，清華把培育高階人才的事業延伸到高雄，所有校友都全力支持；清華南部校友會會長王智立表示，清華進駐高雄是南部校友眾所期盼，希望高雄校區強化與在地里長、高雄大學的互動連結，並成為全國最重要的產學合作基地，讓許多莘莘學子不必北漂，可以就地學習半導體產業相關知識。

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